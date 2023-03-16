Одного из комбатов ВСУ снимают с должности из-за интервью WP: в чем причина
Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола" снизили в должности после интервью The Washington Post. Военный рассказал о потерях среди бойцов и предстоящем контрнаступлении.
Об этом в Twitter сообщила шеф-редактор украинского бюро этого издания Изабель Хуршудян.
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Что известно
Военный в беседе с журналистами The Washington Post говорил о потерях среди опытнейших воинов и сомневался в возможности провести успешное контрнаступление.
После этого "Купола" перевели с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра. Однако он написал рапорт на увольнение.
Шеф-редактор украинского бюро WP отметила, что Анатолий "Купол" осознавал все риски от такого разговора, но все равно согласился на интервью.
"Я общалась с "Куполом". Столкнувшись с переводом на другую должность, он решил покинуть свой пост. Очень неудачное развитие событий для опытного командира, выступавшего за положительные изменения в Вооруженных силах Украины", — написала Изабель Хуршудян.
Напомним, ранее в Минобороны Украины рассказали, сколько женщин-военных погибли с начала вторжения россии.