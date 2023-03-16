Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow За добу від російських ударів у Бахмуті загинула одна людина, у Костянтинівці багато поранених arrow

За добу від російських ударів у Бахмуті загинула одна людина, у Костянтинівці багато поранених

16 березня 2023 08:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Внаслідок обстрілів російські окупанти відібрали життя щонайменше 1412 мирних мешканців Донецької області
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинув один мирний мешканець, понад десять отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Читайте також:

Загиблі і поранені

Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України. За минулу добу такі удари принесли втрати серед мирного населення. 

Так, відомо про одного загиблого, це сталося у Бахмуті.

11 жителів Донецької області протягом 15 березня отримали поранення. Один із постраждалих був поранений під час обстрілу Бахмута. Серйозно постраждала Костянтинівка, де поранень різного ступеню тяжкості зазнали десятеро осіб.

Загальна кількість втрат на Донеччині

За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинули 1412 мирних громадян.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3210 мирних жителів Донеччини.

Ці дані не включають інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.

Жертви серед мирного населення Донеччини на 16 березня

Нагадаємо, що 13 березня російські обстріли забрали життя у трьох мирних мешканців Донецької області.

Фото: Telegram Кириленка

Banner

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

09:55 У Києві судитимуть організовану злочинну групу, яка займалася наркоторгівлею

09:50 Кредитна програма для України: у МВФ вбачають прогрес у переговорах

Новина з відео

09:39Зеленський нагадав про роковини бомбардування драмтеатру в Маріуполі

Новина з фото

09:34 Окупанти обстріляли Харківську область та пошкодили будівлі

09:22 Українцям розповіли, як зміниться ціна на соціально значущий продукт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

09:18Пономарьов, Хома та Горбунов зібрали сотні тисяч гривень для ЗСУ: подробиці

09:18 США вимагають від Китаю продати свої частки популярного додатка TikTok

09:15 Троє мирних жителів отримали поранення внаслідок обстрілу Херсонської області

09:11 Юрген Клопп назвав причину вильоту "Ліверпуля" з Ліги чемпіонів

Новина з відео

08:54 ССО України показали, як влучними пострілами знищували окупантів на Бахмутському напрямку

Новина з відео

09:39Зеленський нагадав про роковини бомбардування драмтеатру в Маріуполі

Ексклюзив

09:18Пономарьов, Хома та Горбунов зібрали сотні тисяч гривень для ЗСУ: подробиці

Новина з відео

08:54 ССО України показали, як влучними пострілами знищували окупантів на Бахмутському напрямку

Новина з відео

06:15 Сьогодні День Ангела святкують Дарини: оригінальні привітання у прозі, віршах та листівках

Новина з відео

22:36 Російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

Новина з відео

18:33 "В нас 80% "тьолки": Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал

Новина з відео

17:05 З’явився указ президента про звільнення Максима Марченка

Новина з відео

14:20 Критична інфраструктура на Одещині працюватиме навіть попри обстріли, — Братчук

Новина з відео

14:10Прокуратура зафіксувала наслідки ранкового обстрілу Харкова — пошкоджено навчальний заклад

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

15:01 Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр

14:23Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє: скільки коштуватиме

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Новина з фото

20:45 Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю

Актуальне по темі

None 16 Березень 10:04

Зеленський нагадав про роковини бомбардування драмтеатру в Маріуполі

None 16 Березень 09:16

Троє мирних жителів отримали поранення внаслідок обстрілу Херсонської області

None 16 Березень 09:31

ЗСУ знову ліквідували понад тисячу окупантів за добу, — Генштаб

None 15 Березень 15:12

​​​​​​​У Запоріжжі почали ремонтувати зруйнований російською ракетою будинок

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB