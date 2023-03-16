За добу від російських ударів у Бахмуті загинула одна людина, у Костянтинівці багато поранених

Внаслідок обстрілів російські окупанти відібрали життя щонайменше 1412 мирних мешканців Донецької області

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинув один мирний мешканець, понад десять отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Загиблі і поранені

Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України. За минулу добу такі удари принесли втрати серед мирного населення.

Так, відомо про одного загиблого, це сталося у Бахмуті.

11 жителів Донецької області протягом 15 березня отримали поранення. Один із постраждалих був поранений під час обстрілу Бахмута. Серйозно постраждала Костянтинівка, де поранень різного ступеню тяжкості зазнали десятеро осіб.

Загальна кількість втрат на Донеччині

За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинули 1412 мирних громадян.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3210 мирних жителів Донеччини.

Ці дані не включають інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.

Нагадаємо, що 13 березня російські обстріли забрали життя у трьох мирних мешканців Донецької області.

Фото: Telegram Кириленка