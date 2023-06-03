Офіс Генпрокурора назвав кількість постраждалих дітей під час війни в Україні

Діти війни в Україні. Фото: google

За даними на 3 червня, внаслідок повномасштабного військового нападу Росії на Україну загальна кількість постраждалих дітей становить 1482. З цієї кількості 484 дитини загинули, тоді як 998 дітей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Діти, що постраждали на війні

Дані про жертви продовжують оновлюватися, оскільки триває активна робота з виявлення втрат у зонах бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільші втрати серед дитячого населення відзначаються у таких областях: Донецька область — 462 дитини, Харківська — 283, Київська — 128, Херсонська — 105, Запорізька — 91, Миколаївська — 89, Дніпропетровська — 74, Чернігівська — 71, Луганська — 67.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що 2 червня під час обстрілу в міському поселенні Ківшарівка, що знаходиться в Харківській області, було поранено трирічного хлопчика.

Того ж дня, на ділянці між селами Лютівка та Леміщене у Харківській області, сімейний автомобіль підірвався на вибуховому пристрої. Троє дітей, які перебували в машині (дві дівчинки 12 і 15 років, і хлопчик 12 років), отримали поранення.

Також 2 червня у селі Загорянівка Херсонської області на дитячому ігровому майданчику стався вибух від залишеного окупантами предмета. В результаті два хлопчики 3 та 10 років отримали травми.

Нагадаємо, що нещодавній інцидент, пов'язаний із відмовою у госпіталізації дитини, викликав бурю обурення у Мелітополі. Лікар швидкої допомоги, який прибув на виклик, відмовився надавати допомогу дитині через відсутність у неї громадянства Росії.