Офіс Генпрокурора назвав кількість постраждалих дітей під час війни в Україні
За даними на 3 червня, внаслідок повномасштабного військового нападу Росії на Україну загальна кількість постраждалих дітей становить 1482. З цієї кількості 484 дитини загинули, тоді як 998 дітей отримали травми різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Діти, що постраждали на війні
Дані про жертви продовжують оновлюватися, оскільки триває активна робота з виявлення втрат у зонах бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільші втрати серед дитячого населення відзначаються у таких областях: Донецька область — 462 дитини, Харківська — 283, Київська — 128, Херсонська — 105, Запорізька — 91, Миколаївська — 89, Дніпропетровська — 74, Чернігівська — 71, Луганська — 67.
В Офісі Генпрокурора повідомили, що 2 червня під час обстрілу в міському поселенні Ківшарівка, що знаходиться в Харківській області, було поранено трирічного хлопчика.
Того ж дня, на ділянці між селами Лютівка та Леміщене у Харківській області, сімейний автомобіль підірвався на вибуховому пристрої. Троє дітей, які перебували в машині (дві дівчинки 12 і 15 років, і хлопчик 12 років), отримали поранення.
Також 2 червня у селі Загорянівка Херсонської області на дитячому ігровому майданчику стався вибух від залишеного окупантами предмета. В результаті два хлопчики 3 та 10 років отримали травми.
Нагадаємо, що нещодавній інцидент, пов'язаний із відмовою у госпіталізації дитини, викликав бурю обурення у Мелітополі. Лікар швидкої допомоги, який прибув на виклик, відмовився надавати допомогу дитині через відсутність у неї громадянства Росії.