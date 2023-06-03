В Мелитополе медик отказал ребенку оказать лечение из-за отсутствия гражданства РФ

Дети в Мелитополе. Фото: google

Недавний инцидент, связанный с отказом в госпитализации ребенка, вызвал бурю возмущения в Мелитополе. Врач скорой помощи, прибывший на вызов, отказался оказывать помощь ребенку из-за отсутствия у него гражданства России.

Об этом пишет Риа-Мелитополь.

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В сообщении указывается, что ребенок получил травму, по подозрению на перелом ноги и сотрясение мозга. Была вызвана скорая помощь, но вместо того чтобы сразу приступить к лечению, врач скорой помощи задал первый вопрос, какой страны гражданин этот ребенок.

Не останавливаясь на этом, медик начал допрашивать ребенка о семейных обстоятельствах, интересуясь, где работают его родители и как в семье относятся к наступлению Вооруженных сил Украины. В итоге, по заявлению родителей, ребенок не был госпитализирован.

Напомним, что в Мелитополе началась новая волна террора от российских оккупантов. Российские военные не перестают похищать местное население.

Российские войска, как огня, боятся "прорыва" на временно оккупированных территориях, а потому ищут партизан среди гражданского населения.