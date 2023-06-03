Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Мелитополе медик отказал ребенку оказать лечение из-за отсутствия гражданства РФ arrow

В Мелитополе медик отказал ребенку оказать лечение из-за отсутствия гражданства РФ

3 июня 2023 09:14
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Мелитополе медик отказал ребенку оказать лечение из-за отсутствия гражданства РФ
Дети в Мелитополе. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавний инцидент, связанный с отказом в госпитализации ребенка, вызвал бурю возмущения в Мелитополе. Врач скорой помощи, прибывший на вызов, отказался оказывать помощь ребенку из-за отсутствия у него гражданства России.

Об этом пишет Риа-Мелитополь.

Читайте также:

Ребенку отказали в помощи в Мелитополе

В сообщении указывается, что ребенок получил травму, по подозрению на перелом ноги и сотрясение мозга. Была вызвана скорая помощь, но вместо того чтобы сразу приступить к лечению, врач скорой помощи задал первый вопрос, какой страны гражданин этот ребенок.

Не останавливаясь на этом, медик начал допрашивать ребенка о семейных обстоятельствах, интересуясь, где работают его родители и как в семье относятся к наступлению Вооруженных сил Украины. В итоге, по заявлению родителей, ребенок не был госпитализирован.

Напомним, что в Мелитополе началась новая волна террора от российских оккупантов. Российские военные не перестают похищать местное население.

Российские войска, как огня, боятся "прорыва" на временно оккупированных территориях, а потому ищут партизан среди гражданского населения.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас