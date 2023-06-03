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Офис Генпрокурора назвал количество пострадавших детей во время войны в Украине

3 июня 2023 12:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Офис Генпрокурора назвал количество пострадавших детей во время войны в Украине
Дети войны в Украине. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

По данным на 3 июня, в результате полномасштабного военного нападения России на Украину общее количество пострадавших детей составляет 1482. Из этого числа 484 ребенка погибли, тогда как 998 детей получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Данные о жертвах продолжают обновляться, поскольку идет активная работа по выявлению потерь в зонах боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Самые большие потери среди детского населения отмечаются в следующих областях: Донецкая область — 462 ребенка, Харьковская — 283, Киевская — 128, Херсонская — 105, Запорожская — 91, Николаевская — 89, Днепропетровская — 74, Черниговская — 71, Луганская — 67.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что 2 июня в ходе обстрела в городском поселении Ковшаровка, находящемся в Харьковской области, был ранен трехлетний мальчик.

В тот же день, на участке между селами Лютовка и Лемищене в Харьковской области, семейный автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Три ребенка, находившихся в машине (две девочки 12 и 15 лет и мальчик 12 лет), получили ранения.

Также 2 июня в селе Загоряновка Херсонской области на детской игровой площадке произошел взрыв от оставленного оккупантами предмета. В результате два мальчика 3 и 10 лет получили травмы.

Напомним, что недавний инцидент, связанный с отказом в госпитализации ребенка, вызвал бурю возмущения в Мелитополе. Врач скорой помощи, прибывший на вызов, отказался оказывать помощь ребенку из-за отсутствия у него гражданства России.

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