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Офіс Генпрокурора повідомив про підозру окупанту, який наказав захопити аеродром "Антонов"

18 травня 2023 17:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Офіс Генпрокурора повідомив про підозру окупанту, який наказав захопити аеродром "Антонов"
Знищений росіянами аеропорт у Гостомелі. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 18 травня, стало відомо про те, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру заступнику командуючого повітряно-десантних військ ЗС РФ. Це саме той військовий, який віддав наказ щодо захоплення аеродрому "Антонов".

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

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Що відомо

Як зазначається, заступнику командуючого повітряно-десантних військ Збройних сил Росії повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України. Це призвело про гибелі людей, також йому інкримінують агресивне ведення війни.

Військовому РФ, який віддав наказ на захоплення аеродрому "Антонов", повідомлено про підозру. Фото: Офіс Генпрокурора

У чому обвинувачують військового РФ

За словами правоохоронців, військовослужбовець організував підготовку та віддав накази щодо ураження та захоплення наземних цілей та інших об’єктів на території України. Серед них інфраструктура аеродрому "Київ-Антонов-2" АТП ДП "Антонов".

Таким чином повномасштабне вторгнення Росії на території України стало можливим.

Такі дії призвели до гибелі людей, у тому числі дітей, а також отримання тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. Окрім цього, було знищено будівлі, майно та інфраструктуру.

Нагадаємо, раінше ми писали, щоб Офісі Генпрокурора повідомили про те, що агресія Російської Федерації обернулася смертями близько 480 неповнолітніх українців. З України до країни-агресора депортували, за офіційними даними, майже 20 тисяч дітей.

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