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Від російської агресії постраждали понад 1460 дітей, — Офіс генпрокурора

18 травня 2023 09:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Від російської агресії постраждали понад 1460 дітей, — Офіс генпрокурора
Хлопчик на похороні своїх брата і сестри, які загинули внаслідок обстрілу Умані. Фото: Reuters/Carlos Barria
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Агресія Російської Федерації обернулася смертями близько 480 неповнолітніх українців. З України до країни-агресора депортували, за офіційними даними, майже 20 тисяч дітей.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Загиблі українські діти

За інформацією ювенальних прокурорів, з початку війни в Україні загинуло 482 дитини. Так, 17 травня внаслідок обстрілу росіянами Херсонської області загинув п’ятирічний хлопчик, поранення отримав 16-річний підліток.

Усього поранення різного ступеню тяжкості отримали 978 неповнолітніх українців.

Депортація неповнолітніх

За час війни були депортовані до росії 19 392 неповнолітні українці.

Вважаються зниклими безвісти 403 українські дитини.

На щастя, вдалося повернути 365, а знайти 12 522 юних українців.

Українські діти, які стали жертвами війни
Українські діти, які стали жертвами війни
Інфографіка: ОГП

У яких регіонах українські діти постраждали найбільше

Найбільша кількість неповнолітніх українців постраждало від дій російської армії у Донецькій області (459).

Також велика кількість постраждалих зафіксована в інших областях півдня, сходу і півночі України:

  • Харківська область — 277;
  • Київська — 128;
  • Херсонська — 102;
  • Запорізька — 90;
  • Миколаївська — 89;
  • Чернігівська — 70;
  • Дніпропетровська — 70;
  • Луганська — 66.

Нагадаємо, що учора, 17 травня, Офіс омбудсмена повернув додому ще одну українську дитину. 

Шестирічна дівчинка повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Як виявилось, мама і тато дівчинки — військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських окупантів.

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