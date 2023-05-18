Офис Генпрокурора сообщил о подозрении оккупанту, приказавшему захватить аэродром "Антонов"

Уничтожен россиянами аэропорт в Гостомеле. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 мая, стало известно о том, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении заместителю командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ. Это именно тот военный, который отдал приказ по захвату аэродрома "Антонов".

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

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Как отмечается, заместителю командующего воздушно-десантными войсками Вооруженных сил России сообщено о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины. Это привело к гибели людей, также ему инкриминируют агрессивное ведение войны.

Военному РФ, отдавшему приказ на захват аэродрома "Антонов", сообщено о подозрении. Фото: Офис Генпрокурора

В чем обвиняют военного РФ

По словам правоохранителей, военнослужащий организовал подготовку и отдал приказы по поводу поражения и захвата наземных целей и других объектов на территории Украины. В их числе инфраструктура аэродрома "Киев-Антонов-2" АТП ГП "Антонов".

Таким образом, полномасштабное вторжение России на территории Украины стало возможным.

Такие действия привели к гибели людей, в том числе детей, а также получению телесных повреждений разной степени тяжести. Кроме того, были уничтожены здания, имущество и инфраструктура.

Напомним, ранее мы писали, чтобы Офисе Генпрокурора сообщили о том, что агрессия Российской Федерации обернулась смертями около 480 несовершеннолетних украинцев. Из Украины в страну-агрессор депортировали, по официальным данным, почти 20 тысяч детей.