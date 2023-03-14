Офис генпрокурора собрал сотни досье на солдат армии рф, — The Guardian
Украинские прокуроры собрали сотни досье, в которых фигурируют более 600 россиян. Все они подозреваются в военных преступлениях в Украине.
Об этом пишет The Guardian.
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Подробности
Для расследований украинские прокуроры используют доску с именами и фотографиями оккупантов, высота которой 1,5 метра, а ширина — 4 метра. На ней — подозреваемые: от сотен русских солдат до министра обороны рф Сергея Шойгу и президента владимира путина.
Главный прокурор Харьковской области Александр Фильчаков рассказал, что правоохранители начали складывать эту доску еще в прошлом году, с самого вторжения в РФ. По его словам, эта карта "обновляется его неделю за неделей".
Как известно, Международный уголовный суд в Гааге открывает два дела о военных преступлениях, связанных с вторжением россии в Украину. На фоне этого, издание The Guardian решило собрать и описать истории некоторых командиров и генералов армии рф.
В частности, в материале говорится о генерал-полковнике Михаиле Мизинцеве, который руководил трехмесячной осадой Мариуполя, где по данным украинской власти, армия рф убила по меньшей мере 22 тысячи человек.
Разрушение города в Донецкой области сравнивают с осадой города Алеппо в Сирии, который превратился в руины после российских бомбардировок. Именно Мизинцев командовал там налетами. Военные эксперты предполагают, что он отчасти использовал эту тактику и в Мариуполе.
Напомним, ранее мы писали, что во время оккупации Киевщины, двое снайперов рф издевались над ребенком и изнасиловали его мать.