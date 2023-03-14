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Снайпери рф на Київщині знущалилися над дитиною та зґвалтували її матір, — Reuters

14 березня 2023 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські окупанти
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна звинуватила двох російських солдатів у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у її батька. У матеріалах прокуратури йдеться, що це скоїли військові рф 15-ї окремої мотострілецької бригади в чотирьох будинках Броварського району в березні минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Міноборони рф не відповіло на запит про коментарі. Номери телефонів, за якими можна було зв'язатися з бригадою, не працювали. Двоє офіцерів Самарського гарнізону, до складу якого входить бригада, сказали, що не змогли надати контакти підрозділу, а один з них повідомив, що вони засекречені.

Згідно з інформацією української прокуратури, під час невдалої спроби рф захопити Київ після вторгнення 24 лютого 2022 року, через кілька днів окупанти увійшли до Броварів. Вони мародерили та застосовували сексуальне насильство як тактику для тероризування населення.

"Вони заздалегідь виділили жінок, скоординували їхні дії та ролі", — заявили прокурори.

Більшість російських звірств сталися 13 березня минулого року, коли військові рф в стані алкогольного сп'яніння увірвалися на подвір'я будинку, де проживала молода сім'я.

Прокурори розповіли, що окупанти побили батька металевою каструлею та змусили стати на коліна. Його дружину зґвалтували. Один із росіян сказав чотирирічній дівчинці, що "зробить з неї жінку", перш ніж вона стала жертвою насильства. На щастя, сім'я вижила. Прокуратура заявила, що розслідує інші злочини в цьому районі, в тому числі вбивства, скоєні в той же період.

Уряд президента путіна, який заявляє, що бореться з підтримуваними Заходом "неонацистами" в Україні, неодноразово заперечував звинувачення у звірствах. 

Обидва солдати були снайперами у віці 32 і 28 років. Один з окупантів загинув, а молодший — Євгеній Чорнокнижний — повернувся до рф.

"Коли Reuters зателефонувало за його номером в онлайн-базах даних, людина, яка назвалася братом Чорнокнижного, повідомила, що той помер", — повідомляє видання.

"Він помер. Ви ніяк не можете з ним зв'язатися. Це все, що я можу сказати", — сказав чоловік.

Двоє снайперів були серед шести підозрюваних у нападі в Броварах, який, за словами прокурорів, є одним з наймасштабніших розслідувань сексуального насильства з часів вторгнення.

Після ймовірного нападу на дівчинку та її батьків двоє солдатів увійшли до будинку літньої пари по сусідству, де побили їх, а також зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину.

В іншому місці, де проживало кілька сімей, російські окупанти зігнали всіх на кухню та групою зґвалтували 15-річну дівчинку та її матір.

У прокуратурі повідомили, що всі жертви вижили. Наразі вони отримують психологічну та медичну допомогу.

Триває досудове розслідування щодо можливої ролі вищих посадових осіб у нападі в Броварах. Ця справа додається до зростаючих звинувачень у систематичному сексуальному насильстві з боку російських солдатів.

Генеральна прокуратура України заявляє, що розслідує понад 71 000 повідомлень про воєнні злочини рф.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл центральної частини Краматорська. Вони влучили у багатоквартирний будинок.

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