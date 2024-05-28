Віталій Марків розповів, яким бачить майбутнє України та Росії

Офіцер бригади "Буревій" Віталій Марків. Фото: Новини.LIVE

Офіцер бригади "Буревій" Віталій Марків поділився своїм баченням майбутнього України та Росії. Він зазначив, що ми вступаємо в нову еру, яку він називає "епохою термінатора" де головну роль відіграють машини, а війна ведеться за допомогою технологій.

Журналістам Новини LIVE вдалося поспілкувалися на Лиманському напрямку з офіцером Віталієм Марківом, який командує підрозділом, що захищає одну з найскладніших ділянок фронту в районі Серебрянського лісу.

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Що зараз відбувається на лінії фронту

Марків зазначає, що противник використовує велику кількість керованих авіабомб та ударних дронів. Він підкреслив, що ворог зараз контролює повітряний простір, і це становить серйозну проблему на фронті, особливо через нестачу протиповітряної оборони на лінії зіткнення.

"Вони намагаються давити великою кількістю КАБів та ударних дронів. Ця війна швидко змінюється. Противник зараз домінує небом. Це зараз наша найбільша проблема на фронті. Окрім того, клопоту завдає недостатня кількість ППО саме на лінії зіткнення. Якщо проаналізувати ті події, які відбувалися під час захоплення Бахмуту та Авдіївки, то чітко видно, як ворог складав кожну будівлю. Вони тут не рахуються з цивільними", — підкреслив військовий.

Офіцер бригади "Буревій" Віталій Марків спілкується з журналістами Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Роль дронів у війні

Військовий заявив, що в районі села Терни ударні дрони відіграють ключову роль у формуванні української оборони, де більшість ворожої техніки була знищена FPV-дронами.

"Ми переходимо в епоху термінатора, коли відбувається війна машин. Сьогодні дистанційне мінування проводиться дронами, підрив Чорноморського флоту відбувається дронами. А окрім того розвідка, відбиття штурмів та доставка провізії — це все дрони", — зазначив Марків.

Марків наголошує на важливості розвитку виробництва ударних дронів та боєприпасів в Україні, оскільки ворог активно розвивається в цьому напрямку. Він звертає увагу на значний тиск, який відчувається на фронті через різноманітне озброєння, особливо FPV-сектору.

Офіцер бригади "Буревій" Віталій Марків спілкується з журналістами Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Що стало переломним моментом у війні

Марків зазначає, що військово-промисловий комплекс Росії значно збільшив свої потужності, і тепер Україні потрібно розвивати власне виробництво на державному рівні, щоб протистояти цій загрозі.

"Переломний момент в гонці озброєння трапився, коли Росія поставила своє ВПК на промисловий рівень з державним забезпеченням. БК для скидів та FPV роблять на заводах, окрім того партії озброєння заходять з Китаю. Якщо говорити про РЕБ та РЕР, то своє ВПК вони збільшили в 9 разів. Там зараз вже потрібно ставити своє виробництво на державний рівень, бо противник зрозумів, що програш для нього ознаменуватиме вивід військ з України. Аналізуючи те, що війна в Афганістані привела до розвалу Радянського Союзу, то війна в Україні може привести до розколу РФ", — заявив офіцер бригади "Буревій".

Офіцер бригади "Буревій" Віталій Марків спілкується з журналістами Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Чому розпад Росії небезпечний для світу

Марків також висловлює думку, що світ не готовий до розпаду Росії через ризик неконтрольованого розподілу ядерного потенціалу. Він підкреслює, що Росія складається з різних національностей, кожна з яких має свою ідентичність, і розпад країни може призвести до серйозних наслідків.

"Світу не потрібна неконтрольована Росія, яка розбита на декілька племен. Це країна, яка зібрана з різних національностей і кожна має власну ідентичність. На мою думку, при розпаді Росії всі ці племена заявлять на власну ідентичність і заявлять про вихід зі складу. Варто додати, що тоді весь ядерний потенціал буде поширений не в одних руках, а це може дійсно бути апокаліпсисом. Тому треба розуміти, що ніхто не дозволить Росії розпастися. Можливо, щось замінити в самій структурі, аби потім можливо їх роззброїти — так. Поки в Росії є ядерна зброя її не будуть розвалювати", — додав Макарів.

Офіцер бригади "Буревій" Віталій Марків. Фото: Новини.LIVE

Що потрібно для перемоги України

На думку військового, війна закінчиться тільки тоді, коли українці об’єднаються та почнуть працювати на перемогу. Він вважає, що війна є боротьбою за існування України та захист її ідентичності.

"Війна закінчиться тоді, коли ми всі об'єднаємося і почнемо дійсно працювати на перемогу. Парадокс такий, що ти або годуєш свою армію і робиш все від тебе залежне. Або до тебе прийде інша армія, силою мобілізують, а твоїх дітей і дружину відправлять десь на болота. Ця війна — це боротьба за наше існування, війна за відстоєння нашої ідентичності", — підкреслив офіцер бригади "Буревій".

Нагадаємо, військовий Назаренко пояснив, чому окупанти попри старання не можуть досягти успіху на фронті.

Раніше офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко "Сонечко" розповів, що потрібно робити українцям для перемоги у війні.