Що може Китай надати для війни росії

Офіцер ЗСУ розповів, чим Китай може озброїти росію
Росія може отримати від Китаю будь-яку конвенційну зброю у разі, якщо той наважиться таки допомогати рф. Адже КНР має в надлишку чимало всілякої зброї, яку він купував ще у СРСР, а потім — у самої росії та виробляв сам.
Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, полковник Збройних Сил України Петро Черник.
"Допомогти росії зброєю у потрібному їй обсязі може тільки Китай. Більше ніхто", — сказав Черник.
За його словами, мова йде і про снаряди, і про боєприпаси до реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч".
Водночас, крім боєприпасів, Китай може надати рф із зброї "все, що завгодно".
Адже вони (обидві країни), пояснює Черник, виросли з одного технологічного кореня.
"До того ж китайський воєнно-промисловий комплекс — це абсолютна копія всього радянського і всього російського. Все, що вони мають із зброї, це — на 99,9% вдосконалені копії Радянського Союзу і росії", — констатував офіцер ЗСУ.
При цьому він додав: "Зброї у них не те що багато, а в надлишку, оскільки вони все поставили на конвеєр і ніколи його не зупиняли".
Яка позиція Китаю
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 5 квітня закликав Китай не надавати рф летальну військову допомогу. За його словами, цей крок стане для Пекіна "історичною помилкою".
За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, заява Китаю про розширення співпраці з росією має подвійний сенс. Він полягає в тому, що ставить на паузу питання можливості надання рф зброї та технологій і надсилає "дипломатичний сигнал" США.
Представник Китаю при ООН Ген Шуан заявив, що Китай виступає за заборону передачі ядерної зброї іншим країнам і проти розміщення її за межами території ядерних держав. Ген Шуан наголосив, що торік лідери п'яти ядерних країн уже заявили про те, що неможливо виграти ядерну війну і її не можна розпочинати.