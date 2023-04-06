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Офіцер ЗСУ розповів, чим Китай може озброїти росію

6 квітня 2023 11:05
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Що може Китай надати для війни росії
Піднебесна купувала багато зброї у СРСР. Фото: Kommersant Photo/Anatoliy Zhdanov/REUTERS
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Росія може отримати від Китаю будь-яку конвенційну зброю у разі, якщо той наважиться таки допомогати рф. Адже КНР має в надлишку чимало всілякої зброї, яку він купував ще у СРСР, а потім — у самої росії та виробляв сам.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, полковник Збройних Сил України Петро Черник.

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"Допомогти росії зброєю у потрібному їй обсязі може тільки Китай. Більше ніхто", — сказав Черник. 

За його словами, мова йде і про снаряди, і про боєприпаси до реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч". 

Водночас, крім боєприпасів, Китай може надати рф із зброї "все, що завгодно". 

Петро Черник
Петро Черник

Адже вони (обидві країни), пояснює Черник, виросли з одного технологічного кореня. 

"До того ж китайський воєнно-промисловий комплекс — це абсолютна копія всього радянського і всього російського. Все, що вони мають із зброї, це — на 99,9% вдосконалені копії Радянського Союзу і росії", — констатував офіцер ЗСУ.  

При цьому він додав: "Зброї у них не те що багато, а в надлишку, оскільки вони все поставили на конвеєр і ніколи його не зупиняли". 

Яка позиція Китаю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 5 квітня закликав Китай не надавати рф летальну військову допомогу. За його словами, цей крок стане для Пекіна "історичною помилкою".

За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, заява Китаю про розширення співпраці з росією має подвійний сенс. Він полягає в тому, що ставить на паузу питання можливості надання рф зброї та технологій і надсилає "дипломатичний сигнал" США.

Представник Китаю при ООН Ген Шуан заявив, що Китай виступає за заборону передачі ядерної зброї іншим країнам і проти розміщення її за межами території ядерних держав. Ген Шуан наголосив, що торік лідери п'яти ядерних країн уже заявили про те, що неможливо виграти ядерну війну і її не можна розпочинати.

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