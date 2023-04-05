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Полковник ЗСУ сказав, скільки боєприпасів здатна виготовляти росія

5 квітня 2023 11:25
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Снаряди не закінчаться: озвучено цифру кількості снарядів в армії рф
Чекати повного закінчення боєкомплекту в російській армії не варто
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Запас снарядів до гармат і ракет до систем залпового вогню у росіян відчутно зменшився під час його масованого використання у війні проти України. Однак російській військово-промисловий комплекс ще здатен випускати щомісяці понад сто тисяч боєприпасів різних типів і вони у ворога не закінчать.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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"Сьогоднішній військово-промисловий комплекс росії в місяць здатний виробляти близько 125 тисяч снарядів", — сказав Черник.

Петро Черник
Петро Черник

За його словами, це складає витрати приблизно до 4 тисяч снарядів на день.

Таким чином, як пояснив військовий експерт, навіть при теперішніх показних у 15 тисяч відстріляних снарядів на добу промисловість країни-агресорки здатна поставити для фронту не більше 4 тисяч штук боєприпасів на день.

Водночас військовий повідомив, що за весь час цієї війни росіяни вже витратили більш, ніж 80% свого запасу снарядів або ЗСУ його винищили, тому що навчилися бити по ворожих складах у глибокому тилу.

Водночас Черник наголосив, що не дивлячись на це, боєзапас у росіян вже ніколи не досягне повоєнного рівня так само, як і не закінчиться ніколи.

"Що характерно, вони вже ніколи не зможуть вийти на показники минулого року. Ба більше, з кожним місяцем це буде зменшуватися і дійде до точки можливості промисловості у мільйон-півтора на рік. Це — їхня планка виробничих можливостей", — підкреслив Черник.

Як Україна готується до контрнаступу

За прогнозами західних фахівців, під час контрнаступу ЗСУ українським офіцерам доведеться організовувати атаки артилерії, піхоти і бронетехніки, які прориватимуться крізь російські окопи, танкові пастки і мінні поля. Сучасні західні танки, які мають кращу живучість і вогневу міць, матимуть вирішальне значення для ліквідації цих позицій.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід має посилити свою допомогу для України, щоб Київ мав достатньо ресурсів для контрнаступу. Це допоможе Україні перемогти у війні та започаткувати процес переговорів.

Нагадаємо, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.

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