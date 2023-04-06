Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Офицер ВСУ сказал, чем Китай может вооружить россию arrow

Офицер ВСУ сказал, чем Китай может вооружить россию

6 апреля 2023 11:05
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Что может Китай предоставить для войны россии
Поднебесная покупала много оружия у СССР. Фото: Kommersant Photo/Anatoliy Zhdanov/REUTERS
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Россия может получить от Китая любое конвенциональное оружие в случае, если тот решится помогать россии. Ведь КНР имеет в избытке немало всяческого оружия, которое он покупал еще в СССР, а потом у самой россии и производил сам.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник.

Читайте также:

"Помочь россии оружием в нужном ее объеме может только Китай. Больше никто", сказал Черник.

По его словам, речь идет и о снарядах, и о боеприпасах к реактивным системам залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч".

В то же время, кроме боеприпасов, Китай может предоставить россии из оружия "все, что угодно".

Петро Черник
Петр Черник

Ведь они (обе страны), объясняет Черник, выросли из одного технологического корня.

"К тому же китайский военно-промышленный комплекс — это абсолютная копия всего советского и всего российского. Все, что у них есть из оружия, это — на 99,9% усовершенствованные копии Советского Союза и россии", — констатировал офицер ВСУ.

При этом он добавил: "Оружия у них не то, что много, а — в избытке, поскольку они все поставили на конвейер и никогда его не останавливали".

Какая позиция Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 5 апреля призвал Китай не оказывать россии летальную военную помощь. По его словам, этот шаг станет для Пекина "исторической ошибкой".

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, заявление Китая о расширении сотрудничества с россией имеет двойной смысл. Он заключается в том, что ставит на паузу вопросы возможности предоставления россии оружия и технологий и посылает "дипломатический сигнал" США.

Представитель Китая при ООН Ген Шуан заявил, что Китай выступает за запрет передачи ядерного оружия другим странам и против размещения его вне территории ядерных государств. Ген Шуан подчеркнул, что в прошлом году лидеры пяти ядерных стран уже заявили о том, что невозможно выиграть ядерную войну и ее нельзя начинать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB