Что может Китай предоставить для войны россии

Поднебесная покупала много оружия у СССР. Фото: Kommersant Photo/Anatoliy Zhdanov/REUTERS

Россия может получить от Китая любое конвенциональное оружие в случае, если тот решится помогать россии. Ведь КНР имеет в избытке немало всяческого оружия, которое он покупал еще в СССР, а потом у самой россии и производил сам.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник.

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"Помочь россии оружием в нужном ее объеме может только Китай. Больше никто", — сказал Черник.

По его словам, речь идет и о снарядах, и о боеприпасах к реактивным системам залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч".

В то же время, кроме боеприпасов, Китай может предоставить россии из оружия "все, что угодно".

Петр Черник

Ведь они (обе страны), объясняет Черник, выросли из одного технологического корня.

"К тому же китайский военно-промышленный комплекс — это абсолютная копия всего советского и всего российского. Все, что у них есть из оружия, это — на 99,9% усовершенствованные копии Советского Союза и россии", — констатировал офицер ВСУ.

При этом он добавил: "Оружия у них не то, что много, а — в избытке, поскольку они все поставили на конвейер и никогда его не останавливали".

Какая позиция Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 5 апреля призвал Китай не оказывать россии летальную военную помощь. По его словам, этот шаг станет для Пекина "исторической ошибкой".

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, заявление Китая о расширении сотрудничества с россией имеет двойной смысл. Он заключается в том, что ставит на паузу вопросы возможности предоставления россии оружия и технологий и посылает "дипломатический сигнал" США.

Представитель Китая при ООН Ген Шуан заявил, что Китай выступает за запрет передачи ядерного оружия другим странам и против размещения его вне территории ядерных государств. Ген Шуан подчеркнул, что в прошлом году лидеры пяти ядерных стран уже заявили о том, что невозможно выиграть ядерную войну и ее нельзя начинать.