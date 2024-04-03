Офицеры, близкие к Залужному, предупреждают о возможном обвале фронта, — Politico

Воины ВСУ в окопах. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Высокопоставленные офицеры, которые служили под руководством Валерия Залужного, когда тот был главнокомандующим Вооруженными силами Украины, рассказали, что Россия сейчас собирает ресурсы и может быть готова начать большое наступление в августе или раньше. По их мнению, российские захватчики смогут пробить украинскую оборону на нескольких участках.

Об этом говорится в материале Politico в среду, 3 апреля.

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У Украины недостаточно ресурсов

Офицеры очень критически оценили скорость и масштабы западной помощи, но также признали, что Украина допустила ошибки на поле боя. Только украинская стойкость и ошибки российских командиров могут изменить ситуацию.

Военные также рассказали, что Залужный называл эту войну "войной одного шанса". Он имел в виду, что системы вооружения очень быстро исчерпывают свое преимущество, потому что россияне быстро находят им противодействие.

Россияне быстро учатся

Так было с "Байрактарами", а также ракетами Storm Shadow и SCALP. По словам офицеров, россияне отрабатывают методы противодействия истребителям F-16, которые Украина должна получить летом.

Собеседники издания отметили, что сейчас больше всего Украина нуждается в более традиционном оружии — гаубицах, ракетах и снарядах. Они оценили потребности ВСУ в 4 млн снарядов и 2 млн дронов.

Напомним, издание The Economist заявило, что российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте уже летом. Украине необходимо срочно мобилизовать большее количество людей и построить более надежную линию обороны.

Кроме того, эксперты отметили, что президент России не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города. Киев и Одесса до сих пор остаются целями Владимира Путина.