Офіційні особи рф не змогли пояснити, що насправді сталося у Брянській області, — ISW

Російські чиновники та мілблогери звинуватили країни Заходу у безпосередній участі у вторгненні

Російські офіційні особи продовжували оприлюднювати обмежену інформацію про вторгнення в Брянську область, однак не змогли надати ясності щодо того, що насправді відбулося.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Депутат Держдуми рф Олександр Хінштейн 2 березня заявив, що автомобіль Національної гвардії росії наїхав на міну під час зачистки території поблизу Сушани, четверо військовослужбовців отримали поранення. Влада рф раніше стверджувала, що місцевість була замінована перед від'їздом.

3 березня ФСБ оприлюднила відредаговані кадри нібито наслідків вторгнення, на яких видно два цивільні автомобілі зі значними пошкодженнями від кульових отворів і загиблими водіями. Також на відео можна було побачити військову техніку та міни. На кадрах здебільшого відсутні будь-які ідентифікаційні ознаки місцевості, які могли б підтвердити твердження ФСБ.

Керівник "Добровольчого корпусу", який взяв на себе відповідальність за вторгнення, заявив 3 березня, що українські офіційні особи дали "зелене світло" на вторгнення.

Слідчий комітет рф не підтвердив заяву керівника, натомість оголосивши, що розпочав розслідування дій "українських диверсантів".

Російські чиновники та мілблогери зробили додаткові заяви. Вони звинуватили країни Заходу у безпосередній участі у вторгненні.

МЗС рф заявило, що під час вторгнення зловмисники використовували зброю, надану НАТО, й звинуватило країни НАТО в тому, що вони є "співучасниками" операції.

Пропагандистські ЗМІ посилили твердження блогерів про те, що російський добровольчий корпус має опосередковані зв'язки з Великою Британією через полк "Азов", і звинуватили Велику Британію в причетності до цієї операції.

"ISW не може підтвердити жодну з заяв росії або російського добровольчого корпусу про те, що насправді відбувалося на місці", — наголосила аналітики.

Нагадаємо, російська федеральна служба безпеки оприлюднила відео обстріляних "українськими диверсантами" автомобілів. На опублікованому відео помітні нестиковки із попередніми заявами росіян.