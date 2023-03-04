Официальные лица рф не смогли объяснить, что на самом деле произошло в Брянской области, — ISW

Российские чиновники и милблогеры обвинили страны Запада в непосредственном участии во вторжении

Российские официальные лица продолжали обнародовать ограниченную информацию о вторжении в Брянскую область, однако не смогли придать ясности относительно того, что произошло.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Депутат Госдумы рф Александр Хинштейн 2 марта заявил, что автомобиль Национальной гвардии россии наехал на мину во время зачистки территории вблизи Сушаны, четверо военнослужащих получили ранения. Власти рф ранее утверждали, что местность была заминирована перед отъездом.

3 марта ФСБ обнародовала отредактированные кадры якобы последствий вторжения, на которых видны два гражданских автомобиля со значительными повреждениями от пулевых отверстий и погибшими водителями. Также на видео можно увидеть военную технику и мины. На кадрах в большинстве отсутствуют какие-либо идентификационные признаки местности, которые могли бы подтвердить утверждение ФСБ.

Руководитель "Добровольческого корпуса", взявший на себя ответственность за вторжение, заявил 3 марта, что украинские официальные лица дали "зеленый свет" на вторжение.

Следственный комитет рф не подтвердил заявление руководителя, объявив, что начал расследование действий "украинских диверсантов".

Российские чиновники и милблогеры сделали дополнительные заявления. Они обвинили страны Запада в непосредственном участии во вторжении.

МИД рф заявило, что во время вторжения злоумышленники использовали оружие, предоставленное НАТО, и обвинило страны НАТО в том, что они являются "соучастниками" операции.

Пропагандистские СМИ усилили утверждение блогеров о том, что российский добровольческий корпус имеет опосредованные связи с Великобританией через полк "Азов" и обвинили Великобританию в причастности к этой операции.

"ISW не может подтвердить ни одно из заявлений россии или российского добровольческого корпуса о том, что на самом деле происходило на месте", — подчеркнула аналитики.

Напомним, российская федеральная служба безопасности обнародовала видео обстрелянных "украинскими диверсантами" автомобилей. На опубликованном видео можно увидеть нестыковки с предварительными заявлениями россиян.