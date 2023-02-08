Експерт назвав складові, які заважають темпам постачання західних танків Україні

Оголошено три складові, які гальмують темпи постачання танків Україні
Існує три основні проблеми, які в тій чи іншій мірі впливають на темпи постачання західних танків Україні. Це логістика, навченість екіпажів і механіків, а також політичні перепони.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
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"Існує декілька факторів, що впливають на цей процес", — сказав Снєгирьов.
По-перше, пояснив він, це — логістика. Адже кожна модель західного танку потребує індивідуального підходу. Якщо наші воїни майстерно володіють радянською технікою, яка є в нас озброєнні, скажімо, лінійка Т-64, Т-72, Т-80, то, відповідно, "Абрамси" та "Челленджери" — інші і потребують навчання екіпажів.
Іншим фактором, за словами експерта, який впливає на терміни постачання танків, як стверджує Снєгирьов, є їхнє обслуговування.
"Для цього потрібно мати не лише добре навчений екіпаж, але й добре навчений технічний персонал. Також треба мати мережу ремонтних баз, відлагоджену систему постачання запчастин тощо", — зауважив експерт.
Водночас, як зазначив Снєгирьов, якщо з технічною складовою впоратися можна відносно швидко, то політичні нюанси додають ще того клопоту. Й у цій складовій, на жаль, своє негативне місце знайшлося для тиску з боку росії на країни Заходу для того, щоб унеможливити надання Україні цієї зброї.
Як відбувається постачання західної зброї
Новий пакет військово-технічної допомоги Україні на суму у 2,2 млрд доларів суттєво покращить стан Збройних сил України. А це змусить ворога значною мірою переглянути свої підходи щодо створення і формування матеріально-технічних резервів.
Сполучені Штати в рамках військової допомоги для України нададуть ракети GLSDB, які дозволять бити на відстань до 150 кілометрів.
Нагадаємо, у Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні". Адміністрація президента США Джо Байдена "ретельно обговорить" з союзниками можливість постачання Україні винищувачів F-16.
Фото: Canadian Forces/REUTERS