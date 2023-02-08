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Озвучены три составляющие, которые тормозят темпы поставки танков Украине

8 февраля 2023 15:02
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Эксперт назвал составляющие, мешающие темпам поставок западных танков Украине
Враг не будет ждать, когда ВСУ получат новую бронетехнику
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Существуют три основных проблемы, которые в той или иной степени влияют на темпы поставок западных танков Украине. Это логистика, обученность экипажей и механиков, а также политические препятствия.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Существует несколько факторов, влияющих на этот процесс", — сказал Снегирев.

Во-первых, объяснил он, это — логистика. Ведь каждая модель западного танка нуждается в индивидуальном подходе. Если наши воины мастерски владеют советской техникой, которая есть у нас вооружении, скажем, линейка Т-64, Т-72, Т-80, то, соответственно, "Абрамсы" и "Челленджеры" — другие и нуждаются в обучении экипажей.

Другим фактором, по словам эксперта, влияющего на сроки поставки танков, как утверждает Снегирев, является их обслуживание.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

"Для этого нужно иметь не только хорошо обученный экипаж, но и хорошо обученный технический персонал. Также нужно иметь сеть ремонтных баз, отлаженную систему поставок запчастей и т.д.", — отметил эксперт.

В то же время, как отметил Снегирев, если с технической составляющей справиться можно относительно быстро, то политические нюансы добавляют еще тех хлопот. И в этой составляющей, к сожалению, свое негативное место нашлось для давления со стороны россии на страны Запада для того, чтобы сделать невозможным предоставление Украине этого оружия.

Как происходит снабжение западного оружия

Новый пакет военно-технической помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов существенно улучшит состояние Вооруженных сил Украины. А это заставит врага в значительной степени пересмотреть свои подходы к созданию и формированию материально-технических резервов.

Соединенные Штаты в рамках военной помощи для Украины предоставят ракеты GLSDB, которые позволят бить на расстояние до 150 километров.

Напомним, в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Фото: Canadian Forces/REUTERS

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