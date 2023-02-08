Эксперт назвал составляющие, мешающие темпам поставок западных танков Украине

Озвучены три составляющие, которые тормозят темпы поставки танков Украине
Существуют три основных проблемы, которые в той или иной степени влияют на темпы поставок западных танков Украине. Это логистика, обученность экипажей и механиков, а также политические препятствия.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"Существует несколько факторов, влияющих на этот процесс", — сказал Снегирев.
Во-первых, объяснил он, это — логистика. Ведь каждая модель западного танка нуждается в индивидуальном подходе. Если наши воины мастерски владеют советской техникой, которая есть у нас вооружении, скажем, линейка Т-64, Т-72, Т-80, то, соответственно, "Абрамсы" и "Челленджеры" — другие и нуждаются в обучении экипажей.
Другим фактором, по словам эксперта, влияющего на сроки поставки танков, как утверждает Снегирев, является их обслуживание.
"Для этого нужно иметь не только хорошо обученный экипаж, но и хорошо обученный технический персонал. Также нужно иметь сеть ремонтных баз, отлаженную систему поставок запчастей и т.д.", — отметил эксперт.
В то же время, как отметил Снегирев, если с технической составляющей справиться можно относительно быстро, то политические нюансы добавляют еще тех хлопот. И в этой составляющей, к сожалению, свое негативное место нашлось для давления со стороны россии на страны Запада для того, чтобы сделать невозможным предоставление Украине этого оружия.
Как происходит снабжение западного оружия
Новый пакет военно-технической помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов существенно улучшит состояние Вооруженных сил Украины. А это заставит врага в значительной степени пересмотреть свои подходы к созданию и формированию материально-технических резервов.
Соединенные Штаты в рамках военной помощи для Украины предоставят ракеты GLSDB, которые позволят бить на расстояние до 150 километров.
Напомним, в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.
Фото: Canadian Forces/REUTERS