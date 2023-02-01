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​​​​​​​До нового американського пакету допомоги Україні увійде зброя більшої дальності, — ЗМІ

1 лютого 2023 07:01
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
США готують новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ракети більшої дальності, пише Reuters
Загальна вартість нового пакету військової допомоги складе понад 2 млрд доларів США
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Сполучені Штати можуть оголосили про новий пакет військової допомоги для України уже цього тижня. У цьому пакеті будуть ракети GLSDB, які дозволять бити на відстань до 150 км.

Про це повідомило з посиланням на двох поінформованих чиновників інформаційне агентство Reuters.

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Сполучені Штати, за інформацією, отриманою виданням від американських чиновників, готують новий пакет військової допомоги для України.

Загальна вартість цього пакету перевищить 2 млрд доларів США.

З них 1,725 млрд доларів будуть надані фондом, відомим як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI). Це дозволить Білому дому взяти зброю не із запасів американської армії, а відразу з промисловості.

Що отримають Збройні сили України

Нова зброя, яку отримає українська армія — це “крилата бомба”, бомба малого діаметру наземного запуску GLSDB.

У виданні наголосили, що дальність цього виду зброї складає до 150 км. Це менше, ніж у ракети ATACMS (297 км), але все ж дозволить Збройним силам України бити по тих цілях, які досі перебували за межами досяжності, і допоможе продовжувати контратаки, завдаючи дошкульних ударів по російському тилу.

Крім того, у новому пакеті будуть компоненти ППО HAWK, системи протидії безпілотникам, радари проти артилерії та повітряного спостереження, комунікаційне обладнання, безпілотники PUMA та запасні частин для основних систем, таких як Patriot і Bradley.

Також планується надати велику кількість медичного обладнання, достатню для оснащення трьох польових госпіталів

Нагадаємо, у Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні". Адміністрація президента США Джо Байдена "ретельно обговорить" з союзниками можливість постачання Україні винищувачів F-16.

Влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2. 

Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Крім того, Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.

Фото: U.S. Air Force

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