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ОК "Південь" повідомляє про 17 кораблів РФ у Чорному морі

7 травня 2023 23:56
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
ОК "Південь" повідомляє про 17 кораблів РФ у Чорному морі
Російські військові кораблі у Чорному морі. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Оперативне командування "Південь" повідомляє про корабельне угрупування в Чорному морі. Україна підготувала "Калібри" до застосування.

Про це інформує Оперативне командування "Південь".

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Кораблі в Чорному морі

ОК "Південь" заявило, що наразі в Чорному морі угруповання з 17 ворожих кораблів. Серед них продовжують чергування 4 надводних ракетоносії.

Зазначається, що "Калібри" готові до застосування. Підготували 32 одиниці.

"На тлі активності російської стратегічної авіації загроза ракетного удару надзвичайно висока. Не нехтуйте правилами безпеки, дослухайтесь сигналів повітряної тривоги", — написали в повідомленні ОК "Південь".

Нагадаємо, що станом на ранок 7 квітня у Чорному морі перебувають чотири надводні ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" до 32 ракет.

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