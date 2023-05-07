ОК "Південь" повідомляє про 17 кораблів РФ у Чорному морі

Російські військові кораблі у Чорному морі. Фото: РосЗМІ

Оперативне командування "Південь" повідомляє про корабельне угрупування в Чорному морі. Україна підготувала "Калібри" до застосування.

Про це інформує Оперативне командування "Південь".

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ОК "Південь" заявило, що наразі в Чорному морі угруповання з 17 ворожих кораблів. Серед них продовжують чергування 4 надводних ракетоносії.

Зазначається, що "Калібри" готові до застосування. Підготували 32 одиниці.

"На тлі активності російської стратегічної авіації загроза ракетного удару надзвичайно висока. Не нехтуйте правилами безпеки, дослухайтесь сигналів повітряної тривоги", — написали в повідомленні ОК "Південь".

Нагадаємо, що станом на ранок 7 квітня у Чорному морі перебувають чотири надводні ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" до 32 ракет.