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РФ збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі

6 травня 2023 23:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
РФ збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі
Вороже корабельне угруповання активізувалося. Фото: facebook.com / OperationalCommandSouth
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Окупанти в Чорному морі нарощують кількість ракетоносіїв. Так, наразі вони збільшили своє корабельне угруповання чотирма надводними ракетоносіями. 

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Що відомо

"Сумарний залп "Калібрів" до 32 ракет", — зазначили в повідомленні ОК "Південь".

Також додали, що рівень ракетної небезпеки максимально високий, оскільки зросла активність ворожої стратегічної авіації. 

ОК "Південь" закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, що Збройні сили України вдало завдали ударів по важливих об'єктах російських окупантів. Зокрема, українські військові п'ять разів обстріляли райони зосередження особового складу та військової техніки супротивника, а також ворожий зенітно-ракетний комплекс.

Також ми повідомляли, що сьогодні, 6 травня, у Севастополі (Крим) пролунав вибух. Росія, як завжди, звинуватила у цьому українських військових.

Додамо, що Збройні сили України продовжують знищувати окупантів на полі бою. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували понад 500 російських військових.

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