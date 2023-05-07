ОК "Юг" сообщает о 17 кораблях РФ в Черном море

Российские военные корабли в Черном море. Фото: РосСМИ

Оперативное командование "Юг" сообщает о корабельной группировке в Черном море. Украина подготовила "Калибры" к применению.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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ОК "Юг" заявило, что в настоящее время в Черном море группировка из 17 вражеских кораблей. Среди них продолжают чередование 4 надводных ракетоносителей.

Отмечается, что "Калибры" готовы к применению. Подготовили 32 единицы.

"На фоне активности российской стратегической авиации угроза ракетного удара чрезвычайно высока. Не пренебрегайте правилами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги", — написали в сообщении ОК "Юг".

Напомним, что по состоянию на утро 7 апреля в Черном море находятся четыре надводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" до 32 ракет.