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ОК "Юг" сообщает о 17 кораблях РФ в Черном море

7 мая 2023 23:56
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
ОК "Юг" сообщает о 17 кораблях РФ в Черном море
Российские военные корабли в Черном море. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Оперативное командование "Юг" сообщает о корабельной группировке в Черном море. Украина подготовила "Калибры" к применению.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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ОК "Юг" заявило, что в настоящее время в Черном море группировка из 17 вражеских кораблей. Среди них продолжают чередование 4 надводных ракетоносителей.

Отмечается, что "Калибры" готовы к применению. Подготовили 32 единицы.

"На фоне активности российской стратегической авиации угроза ракетного удара чрезвычайно высока. Не пренебрегайте правилами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги", — написали в сообщении ОК "Юг".

Напомним, что по состоянию на утро 7 апреля в Черном море находятся четыре надводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" до 32 ракет.

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