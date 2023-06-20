Окупант радить своїм товаришам як відкосити від мобілізації — перехоплення

Російський окупант в окопі. Фото: росЗМІ

Українська розвідка перехопила розмову окупанта, де він ділиться порадою, як уникнути мобілізації. Окрім того, загарбник розповів про вражаючу кількість загиблих, про яких не розповідають в Росії.

Відповідну розмову ГУР опублікувало у соцмережах.

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Перехоплена розмова

— Тобі, знаєш, що потрібно буде зробити, якщо тобі дружина підпише? У двох словам розповім тобі, — каже товариш загарбника.

— Та мені вже це розповідали. Розлучитись з дружиною і дитину на себе залишити, так типу? — перепитує окупант.

— Так-так! І все, і тебе не цей... Сашку Чешуіна у військкомат викликають. Я ржу, бл*, потрібно з ним. А зараз, говорять, з 1 квітня мобілізація, бл*я, ніби як. Ну, не знаю на скільки це правда чи ні — тут кожен тиждень мобілізація. Типу, 400 людей потрібно набрати. Коротше, його у військкомат, я сміюсь, він там справки зараз робить, протрузія, бл*, у нього, там, різна ху*ня, — розповідає своєму другу-військовому росіянин.

— Якщо там, то він "відкосить", а коли вже сюди приїде, то важко буде. Краще відразу "косити", — дає пораду окупант.

— Ні комісію, нічого ти не проходив? — запитує його знайомий.

— Ні, я ніх*я не проходив, — каже той.

— Коротше, Петька чотири місяці був. Але він, знаєш, де був? Він був в Донецькій і Луганській ганяв. Він каже: "С*ка, коли бахкає, то аж підсираєш!" — розповідає друг загарбника.

— Аж бліндажі підскакують, *баний в рот, звичайно, — ділиться досвідом військовий РФ.

— По вас теж х*ярять, буває періодично? — запитує товариш.

— Спершу, місяці два тому, нах*й, напевне, знаєш, як *башили! *баний в рот! Зі всього, що можна було, бл*, — ділиться жахами війни окупант.

— Та ви б вже по Києві у*бали б, бл*, бомбочкою такою, щоб "грибок" піднявся в них там і опустився, бл*. І в рот їх *бать всіх, нах*й, хохлів *баних, — агресивно кричить друг окупанта.

— Та, звичайно, бл*, — коротко відповідає загарбник.

— Ну, зрозуміло, І загиблих теж, кажуть, дох*я! Теж наших дуже шкода, — співчуває друг, який сидить вдома.

— Багато, п*здєц, — розповідає військовий РФ про своїх загиблих.

— Нам ніх*я не кажуть скільки наших загиблих, — каже товариш.

— Та в нас теж ніх*я не кажуть, ми самі просто бачимо це все, — сказав окупант.

Нагадаємо, нещодавно ГУР опублікувало розмову, де окупанти все частіше скаржаться на командування, умови та намагаються втекти з позицій всіма способами. Так, росіяни навіть ламають собі руки та ноги, аби їх відвезли в госпіталь, якомога далі від бойових дій.