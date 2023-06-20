Оккупант советует своим товарищам как откосить от мобилизации — перехват

Российский оккупант в окопе. Фото: росСМИ

Украинская разведка перехватила разговор оккупантов, где он делится советом, как избежать мобилизации. Кроме того, захватчик рассказал о поразительном количестве погибших, о которых не рассказывают в России.

Соответствующий разговор ГУР опубликовал в соцсетях.

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Перехваченный разговор

— Ты знаешь, что нужно будет сделать, если тебе жена подпишет? В двух словах расскажу тебе, — говорит товарищ захватчика.

— Мне это уже рассказывали. Развестись с женой и ребенка на себя оставить, так типа? — переспрашивает оккупант.

— Да-да! И все, и тебя не этот... Сашу Чешуина в военкомат вызывают. Я ржу, бл*, нужно с ним. А сейчас, говорят, с 1 апреля мобилизация вроде как. Ну, не знаю, насколько это правда или нет — здесь каждую неделю мобилизация. Типа, 400 человек нужно набрать. Короче, его в военкомат, я смеюсь, он там справки сейчас делает, протрузия, у него, там, разная ху*ня, — рассказывает своему другу-военному русский.

— Если там, то он "откосит", а когда уже сюда приедет, то тяжело будет. Лучше сразу "косить", — дает совет оккупант.

— Ни комиссию, ничего ты не проходил? — спрашивает его знакомый.

— Нет, я ничего не проходил, — говорит тот.

— Короче, Петька четыре месяца был. Но он, знаешь, где был? Он был в Донецкой и Луганской гонял. Он говорит: "С*ка, когда бахкает, так даже подсыраешь!" – рассказывает друг захватчика.

— Блиндажи подскакивают, *баный в рот, конечно, — делится опытом военный РФ.

— За вас тоже х*ярят, бывает периодически? — спрашивает товарищ.

— Сначала, месяца два назад, нах*й, наверное, знаешь, как *башили! *банный в рот! Из всего, что можно было, — делится ужасами войны оккупант.

— Да вы бы уже по Киеву уб*ли бы, бл*, бомбочкой такой, чтобы "грибок" поднялся в них там и опустился, бл*. И в рот их *бать всех, нах*й, хохлов *баных, — агрессивно кричит друг оккупанта.

— Да, конечно, бл*, — коротко отвечает захватчик.

— Ну, разумеется, И погибших тоже, говорят, дох*я! Тоже наших очень жаль, — сочувствует сидящий дома друг.

— Много, п*здец, — рассказывает военный РФ о своих погибших.

— Нам никто не говорит сколько наших погибших, — говорит товарищ.

— Да у нас тоже ничего не говорят, мы сами просто видим это все, — сказал оккупант.

Напомним, недавно ГУР опубликовало разговор, где оккупанты все чаще жалуются на командование, условия и пытаются сбежать с позиций всеми способами. Так, россияне даже ломают себе руки и ноги, чтобы их отвезли в госпиталь, как можно дальше от боевых действий.