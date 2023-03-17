Окупант розповідає другу про "забиті" трьохсотими лікарні в рф та нестачу озброєння, — перехоплення
Російські окупанти жаліються одне одному, що командування не хоче їх відпускати додому. Окрім того, загарбники розповідають про великі втрати на фронті.
Перехоплену розмову публікує Головне управління розвідки Міноборони України.
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Деталі
У телефонній розмові загарбник розповідає товаришу, що росія, виявляється, "воює з усім світом". Мовляв, їм розповів майор, що в Україну доставляють танки разом з іноземним екіпажем.
"Так, чеченський генерал сказав, що вони з екіпажами... Нічого вже не зробиш, нічого... Це вважається вже третя світова війна", — каже окупант.
Окрім того, загарбник розповідає, що в росії майже усі лікарні заповнені російськими солдатами, але більшість помирають, не доїхавши до госпіталів, адже на кордоні вимагають якісь спецперепустки.
"Тож у нас дивись, на кордон везуть поранених. Стоять у черзі на кордоні, щоб випустити в росію, а на кордоні пацани вже вмирають від крововтрати", — каже він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти скаржаться рідним, що їм відмовляють у лікуванні і повторно відправляють на фронт.