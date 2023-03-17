Окупант розповідає другу про "забиті" трьохсотими лікарні в рф та нестачу озброєння, — перехоплення

Загарбники жаліються, що українська армія, на відміну від них, має сучасне озброєння

Російські окупанти жаліються одне одному, що командування не хоче їх відпускати додому. Окрім того, загарбники розповідають про великі втрати на фронті.

Перехоплену розмову публікує Головне управління розвідки Міноборони України.

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У телефонній розмові загарбник розповідає товаришу, що росія, виявляється, "воює з усім світом". Мовляв, їм розповів майор, що в Україну доставляють танки разом з іноземним екіпажем.

"Так, чеченський генерал сказав, що вони з екіпажами... Нічого вже не зробиш, нічого... Це вважається вже третя світова війна", — каже окупант.

Окрім того, загарбник розповідає, що в росії майже усі лікарні заповнені російськими солдатами, але більшість помирають, не доїхавши до госпіталів, адже на кордоні вимагають якісь спецперепустки.

"Тож у нас дивись, на кордон везуть поранених. Стоять у черзі на кордоні, щоб випустити в росію, а на кордоні пацани вже вмирають від крововтрати", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти скаржаться рідним, що їм відмовляють у лікуванні і повторно відправляють на фронт.