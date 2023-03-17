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Оккупант рассказывает другу о "забитых" трехсотыми больницах в рф и нехватке вооружения, — перехват

17 марта 2023 19:53
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Захватчики жалуются, что украинская армия, в отличие от них, имеет современное вооружение
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Российские оккупанты жалуются друг другу, что командование не хочет их отпускать домой. Кроме того, захватчики рассказывают о больших потерях на фронте.

Перехваченный разговор публикует Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В телефонном разговоре захватчик рассказывает товарищу, что россия оказывается "воюет со всем миром". Мол, им рассказал майор, что в Украину доставляют танки вместе с иностранным экипажем.

"Да, чеченский генерал сказал, что они с экипажами... Ничего уже не сделаешь, ничего... Это считается уже третьей мировой войной", — говорит оккупант.

Кроме того, захватчик рассказывает, что в рф почти все больницы заполнены российскими солдатами, но большинство умирают, еще не доехав до госпиталей, ведь на границе требуют какие-то спецпропуска.

"Поэтому у нас смотри, на границу везут раненых. Стоят в очереди на границе, чтобы выпустить в россию, а на границе пацаны уже умирают от кровопотери", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты жалуются родным, что им отказывают в лечении и повторно отправляют на фронт.

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