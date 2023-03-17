На окупованих територіях росіяни збільшують кількість катівень, — Генштаб ЗСУ

Російські окупанти

На тимчасово окупованих та захоплених територіях України російські окупанти за активної підтримки місцевих колаборантів збільшують кількість катівень. Останнім прикладом є південно-східна частина Енергодару Запорізької області, де було помічено нову катівню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Нові катівні

Люди, які затримуються в цих умовах, стикаються з жорстокими тортурами з боку окупаційної влади. Особливо небезпечними для окупантів є громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто відмовляється виконати вимоги місцевої окупаційної влади.

Ситуація на тимчасово окупованих та захоплених територіях України залишається напруженою. Насильство з боку окупантів та їх колаборантів продовжує посилюватись.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено відео, як після проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.

Президент Володимир Зеленський прокоментував відео, як російські окупанти цинічно розстріляли українського військового за слова "Слава Україні". Він наголосив, що кожен російський військовий, який прийшов в Україну, неодмінно відповідатиме за це.