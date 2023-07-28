Окупант зізнався на камеру у звірствах проти маріупольців

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російські солдати стали все частіше визнавати у вбивствах жителів Маріуполя . Так, один окупант на камеру розповідає, які звірства чинив проти маріупольців.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

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Звірства окупанта

У повідомленні йдеться, що в мережі все частіше почали з'являтися відео, в яких росіяни розповідають про блокаду та окупацію Маріуполя.

"От загарбник спокійно розповідає, що не пам'ятає, скільки вбив людей і каже, що в полон нікого не брав. Вбивав і шкода йому людей не було", — повідомили в Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіянам хочеться розваг. Вони вирішили влаштувати гуляння серед зруйнованих будинків та місць, де катували мешканців міста. Для цього відремонтували та відкрили нічний клуб "Клеопатра".