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Оккупант признался на камеру в зверствах против мариупольцев

28 июля 2023 11:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупант признался на камеру в зверствах против мариупольцев
Российский оккупант. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские солдаты стали все чаще признаваться в убийствах жителей Мариуполя. Так, один оккупант на камеру рассказывает, какие зверства совершал против мариупольцев.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

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В сообщении говорится, что в сети все чаще стали появляться видео, в которых россияне рассказывают про блокаду и оккупацию Мариуполя.

"Вот захватчик спокойно рассказывает, что не помнит сколько убил людей и говорит, что в плен никого не брал. Убивал и жалко ему людей не было", — сообщили в Мариупольском горсовете.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе россиянам хочется развлечений. Они решили устроить гулянья среди разрушенных домов и мест, где пытали жителей города. Для этого отремонтировали и открыли ночной клуб "Клеопатра".

 

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