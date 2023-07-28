Оккупант признался на камеру в зверствах против мариупольцев

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российские солдаты стали все чаще признаваться в убийствах жителей Мариуполя. Так, один оккупант на камеру рассказывает, какие зверства совершал против мариупольцев.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

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В сообщении говорится, что в сети все чаще стали появляться видео, в которых россияне рассказывают про блокаду и оккупацию Мариуполя.

"Вот захватчик спокойно рассказывает, что не помнит сколько убил людей и говорит, что в плен никого не брал. Убивал и жалко ему людей не было", — сообщили в Мариупольском горсовете.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе россиянам хочется развлечений. Они решили устроить гулянья среди разрушенных домов и мест, где пытали жителей города. Для этого отремонтировали и открыли ночной клуб "Клеопатра".