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Окупант зізнався, що російські військові РФ вбили свого командира, — перехоплення ГУР

3 квітня 2024 21:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Окупант зізнався, що військові РФ вбили свого командира, бо той їм не сподобався — перехоплення ГУР
Російський солдат в Україні. Ілюстративне фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російський солдат розповів матері про вбивство свого командира, який не подобався особовому складу. За словами росіянина, командир "баламутив", тож з ним вчинили так само, як "на зоні".

Про це йдеться в розмові окупанта з родиною, опублікованій Головним управлінням розвідки Міноборони.

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За словами росіянина, командир вчинив "баламут" і був знятий з життя так само, як це відбувається "на зоні".

"Пішли, коротше, і завалили його на**й. Іншого поставили, та нормальна людина. Коротше, ось так тут питання вирішуються", — хизується окупант.

Крім того, він висловив невдоволення армією Росії та її "багатонаціональністю", роблячи образливі зауваження щодо приналежності різних етнічних груп до складу військових.

"У нас косорілі, косі ці військові. Армія Росії - це п*здец на**й. Стріляй вліво, він вправо стріляє, йолоп", — розповів російський військовий.

Нагадаємо, що мешканці держави-агресора бідкаються через відсутність продуктів харчування та звернення глави Грайворона до мешканців із закликом покинути місто. 

Раніше ми писали, що у нещодавно перехопленій розвідкою розмові окупант поскаржився на постійне пияцтво серед солдатів РФ.

російські війська
вбивство
окупанти
перехоплення ГУР

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