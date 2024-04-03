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Оккупант признался, что российские военные РФ убили своего командира, — перехват ГУР

3 апреля 2024 21:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Оккупант признался, что военные РФ убили своего командира, потому что тот им не понравился - перехват ГУР
Российский солдат в Украине. Иллюстративное фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российский солдат рассказал матери об убийстве своего командира, не нравившегося личному составу. По словам россиянина, командир "баламутив", поэтому с ним поступили так же, как "на зоне".

Об этом говорится в разговоре оккупанта с семьей, опубликованном Главным управлением разведки Минобороны.

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По словам россиянина, командир поступил "баламут" и был снят с жизни так же, как это происходит "на зоне".

"Ушли, короче, и завалили его на**. Другого поставили, но нормальный человек. Короче, вот так здесь вопросы решаются", — хвалился оккупант.

Кроме того, он выразил недовольство армией России и ее "многонациональностью", делая оскорбительные замечания по поводу принадлежности различных этнических групп к составу военных.

"У нас косорили, косые эти военные. Армия России — это п*здец на**й. Стреляй влево, он вправо стреляет, болван", — рассказал российский военный.

Напомним, что жители государства-агрессора жалуются на отсутствие продуктов питания и обращение главы Грайворона к жителям с призывом покинуть город.

Ранее мы писали, что в недавно перехваченном разведкой разговоре оккупант пожаловался на постоянное пьянство среди солдат РФ.

российские войска
убийство
оккупанты
перехват ГУР

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