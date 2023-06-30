Окупанта, який вбив сімох мирних жителів на Херсонщині, будуть судити

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

В Україні будуть судити командира підрозділу морської піхоти Чорноморського флоту ВМФ ЗС РФ. Він винний у вбивстві семи мирних жителів у селі Правдине Херсонської області.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Слідчі встановили, що після того, як російські війська незаконно захопили Крим у 2014 році, українець добровільно отримав російське громадянство та вступив до армії РФ.

Командир підрозділу морської піхоти Чорноморського флоту ВМФ ЗС РФ. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Як окупанти вбили цивільних українців

"З березня 2022 року обвинувачений разом з підлеглими військовими рф забезпечував окупацію населених пунктів Херсонської області. На захопленій території він організовував та контролював процеси, пов’язані з придушенням опору місцевого населення щодо реалізації політики окупаційної влади та схиляння громадян України до співпраці", — йдеться у повідомленні.

Вже в квітні 2022 року він разом із іншими військовими РФ знаходився у селі Правдине. Там вони затримали працівників фірми, які охороняли біля села зрошувальні агрегати, та неповнолітню дівчину.

Їх всіх привезли до приватної оселі, де і вбили. Після цього окупанти вирішили підірвати будинок із загиблими українцями.

Як знайшли тіла

"У листопаді 2022 року після звільнення населеного пункту ЗСУ прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції та експертами провели ексгумацію та огляд тіл загиблих. При огляді було встановлено ознаки насильницької смерті. Деякі з них — з ушкодженням черепів внаслідок кульових поранень. На зап’ястях ще у двох виявлено мотузки", — додали у пресслужбі.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом державної зради та порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, в Україні ідентифікували двох російських окупантів, які минулого року з танка обстрілювали село на Харківщині. Їм заочно повідомили про підозру.