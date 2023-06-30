Росіяни вранці обстріляли Херсонщину: є поранені
Сьогодні, 30 червня, російські окупанти завдали удар по Херсонській області. Поранено дві людини, мешканку Херсона госпіталізували у важкому стані.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Ранковий удар по Херсонщині
Російські окупанти сьогодні, 30 червня, обстріляли правобережну частину Херсонської області.
Під удар потрапили:
- житловий квартал Херсона;
- село Михайлівка Новоолександрівської громади.
Наслідки обстрілів
У Херсоні була важко поранена 72-річна місцева мешканка.
Її було госпіталізовано з травмами ноги та грудної клітини.
У Михайлівці артилерійський снаряд поранив 70-річного чоловіка.
Нагадаємо, що за минулу добу, 29 червня, російські окупанти здійснили 72 обстріли правобережної частини Херсонської області. Було випущено 434 снаряди, вісім з них — по самому Херсону.
Окупанти влучили у житлові квартали низки населених пунктів. Крім того, під удар потрапили медичний заклад та заклад освіти у Херсоні, пункт видачі гуманітарної допомоги.
За добу від російських ударів загинуло три людини, ще чотири були поранені.