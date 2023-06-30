Росіяни вранці обстріляли Херсонщину: є поранені

Російські військові обстрілюють Україну. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 30 червня, російські окупанти завдали удар по Херсонській області. Поранено дві людини, мешканку Херсона госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Ранковий удар по Херсонщині

Російські окупанти сьогодні, 30 червня, обстріляли правобережну частину Херсонської області.

Під удар потрапили:

житловий квартал Херсона;

село Михайлівка Новоолександрівської громади.

Наслідки обстрілів

У Херсоні була важко поранена 72-річна місцева мешканка.

Її було госпіталізовано з травмами ноги та грудної клітини.

У Михайлівці артилерійський снаряд поранив 70-річного чоловіка.

Прокудін про ранковий обстріл Херсонської області

Нагадаємо, що за минулу добу, 29 червня, російські окупанти здійснили 72 обстріли правобережної частини Херсонської області. Було випущено 434 снаряди, вісім з них — по самому Херсону.

Окупанти влучили у житлові квартали низки населених пунктів. Крім того, під удар потрапили медичний заклад та заклад освіти у Херсоні, пункт видачі гуманітарної допомоги.

За добу від російських ударів загинуло три людини, ще чотири були поранені.