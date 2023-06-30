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Росіяни вранці обстріляли Херсонщину: є поранені

30 червня 2023 09:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни вранці обстріляли Херсонщину: є поранені
Російські військові обстрілюють Україну. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сьогодні, 30 червня, російські окупанти завдали удар по Херсонській області. Поранено дві людини, мешканку Херсона госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Ранковий удар по Херсонщині

Російські окупанти сьогодні, 30 червня, обстріляли правобережну частину Херсонської області.

Під удар потрапили:

  • житловий квартал Херсона;
  • село Михайлівка Новоолександрівської громади.

Наслідки обстрілів

У Херсоні була важко поранена 72-річна місцева мешканка. 

Її було госпіталізовано з травмами ноги та грудної клітини.

У Михайлівці артилерійський снаряд поранив 70-річного чоловіка.

Прокудін про ранковий обстріл Херсонської області
Прокудін про ранковий обстріл Херсонської області

Нагадаємо, що за минулу добу, 29 червня, російські окупанти здійснили 72 обстріли правобережної частини Херсонської області. Було випущено 434 снаряди, вісім з них — по самому Херсону.

Окупанти влучили у житлові квартали низки населених пунктів. Крім того, під удар потрапили медичний заклад та заклад освіти у Херсоні, пункт видачі гуманітарної допомоги.

За добу від російських ударів загинуло три людини, ще чотири були поранені.

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