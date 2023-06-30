Оккупанта, убившего семерых мирных жителей на Херсонщине, будут судить

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В Украине будут судить командира подразделения морской пехоты Черноморского флота ВМФ ВС РФ. Он виновен в убийстве семи мирных жителей в селе Правдино Херсонской области.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Следователи установили, что после того, как российские войска незаконно захватили Крым в 2014 году, украинец добровольно получил российское гражданство и вступил в армию РФ.

Командир подразделения морской пехоты Черноморского флота ВМФ ВС РФ. Фото: Херсонская областная прокуратура

Как оккупанты убили гражданских украинцев

"С марта 2022 года обвиняемый вместе с подчиненными военными РФ обеспечивал оккупацию населенных пунктов Херсонской области. На захваченной территории он организовывал и контролировал процессы, связанные с подавлением сопротивления местного населения по реализации политики оккупационной власти и склонения граждан Украины к сотрудничеству", — говорится в сообщении.

Уже в апреле 2022 года он вместе с другими военными РФ находился в селе Правдино. Там они задержали работников фирмы, которые охраняли у села оросительные агрегаты, и несовершеннолетнюю девушку.

Их всех привезли в частный дом, где и убили. После этого оккупанты решили взорвать дом с погибшими украинцами.

Как нашли тела

"В ноябре 2022 года после освобождения населенного пункта ВСУ прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно со следователями полиции и экспертами провели эксгумацию и осмотр тел погибших. При осмотре были установлены признаки насильственной смерти. Некоторые из них с повреждением черепов вследствие пулевых ранений. На запястьях в двух обнаружены веревки", — добавили в пресс-службе.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, в Украине идентифицировали двух российских оккупантов, которые в прошлом году из танка обстреливали село в Харьковской области. Им заочно сообщили о подозрении.