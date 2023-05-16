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Окупанти 14 разів обстріляли Херсон за добу, — голова ОВА Олександр Прокудін

16 травня 2023 08:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти 14 разів обстріляли Херсон за добу, — голова ОВА Олександр Прокудін
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Олександр Прокудін
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За останні 24 години, 15 травня, окупаційні війська Росії, здійснили 80 обстрілів у Херсонській області. Крім того, саме місто Херсон було обстріляно 14 разів

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, противник випустив 407 снарядів із важкої артилерії, танків БпЛА та авіації.

"Російські військові цілилися у житлові квартали населених пунктів області та навчальний заклад у місті Херсоні", — каже голова ОВА.

Відомо, що постраждали шестеро людей. При цьому серед поранених є дитина.

Нагадаємо, що 14 травня ворог 86 разів обстріляв Херсонську область. Росіяни випустили 381 снаряд із різних військових засобів, включаючи важку артилерію, танки, БпЛА та авіацію.

Місто Херсон було обстріляно чотири рази, із загальним числом випущених снарядів рівним дев'яти.

За інформацією голови Херсонської ОВ Олександра Прокудіна, російські військові обстріляли житлові квартали у населених пунктах області. Внаслідок російської агресії, шестеро людей загинули, а троє отримали поранення. Ці жертви невинні люди, які стали жертвами безрозсудних дій супротивника.

 

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