Оккупанты 14 раз обстреляли Херсон за сутки, — глава ОВА Александр Прокудин

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Александр Прокудин

За последние 24 часа, 15 мая, оккупационные войска России, совершили 80 обстрелов в Херсонской области. Кроме того, сам город Херсон был подвергнут обстрелу 14 раз.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрел Херсонской области

По словам Прокудина, противник выпустил 407 снарядов из тяжелой артиллерии, танков БпЛА и авиации.

"Российские военные целились в жилые кварталы населенных пунктов области и учебное заведение в городе Херсоне", — говорит глава ОВА.

Известно, что пострадали шестеро людей. При этом, среди раненых есть ребенок.

Напомним, что 14 мая враг 86 раз обстрелял Херсонскую область. Россияне выпустили 381 снаряд из различных военных средств, включая тяжелую артиллерию, танки, БпЛА и авиацию.

Город Херсон был подвергнут обстрелу четыре раза, с общим числом выпущенных снарядов равным девяти.

По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, российские военные обстреляли жилые кварталы в населенных пунктах области. В результате российской агрессии, шесть человек погибли, а трое получили ранения. Эти жертвы невинные люди, которые стали жертвами безрассудных действий противника.