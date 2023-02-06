Російські загарбники 37 разів за добу відкривали вогонь по Херсонщині

Наслідки атаки армії рф

За минулу добу 5 лютого російські окупаційні війська 37 разів відкривали вогонь по Херсонській області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та освітній заклад.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Атаки росії

Повідомляється, що за минулу добу ворог 37 разів обстрілював територію Херсонської області, сім з яких — безпосередньо місто Херсон.

Окупанти гатили по цивільних об'єктах з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.

Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та освітній заклад. За інформацією ОВА, через російські обстріли чотири людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, напередодні окупанти атакували мікрорайони Острів та Житлоселище у Херсоні. Також під обстріл потрапив суднобудівний завод.

Окрім того, місто було під обстрілом і 4 лютого. Тоді російська армія 60 разів атакувала Херсонську область. Ворожі снаряди пошкодили будинки та забрали життя однієї людини.

За інформацією Херсонської ОВА, росіяни обстрілювали населені пункти Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК.

Саме місто Херсон армія рф атакувала шість разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки.

Додамо, у Херсоні зараз проживає 60 тисяч людей із 300 тисяч, які тут мешкали до 24 лютого 2022 року. Близько 100 тисяч людей виїхало під час окупації та після початку обстрілів.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов раніше висловив думку, що одним із способів звільнення лівобережної частини Херсонської області може бути не лише завдання удару по ворогу суходолом, з боку Запоріжжя. ЗСУ також можуть вдатися до тактики форсування Дніпра.