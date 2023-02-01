Як звільнятимуть Херсонщину — Снегирьов назвав один із варіантів

Ворог намагається укріпитись на півдні Херсонської області

Одним із способів звільнення лівобережної частини Херсонської області може бути не лише завдання удару по ворогу суходолом, з боку Запоріжжя. ЗСУ також можуть вдатися до тактики форсування Дніпра.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Думка експерта

"Дії ЗСУ свідчать передусім про те, що командування Сил спротиву розглядає питання про звільнення лівобережжя Херсонщини як один з пріоритетів", — сказав Снєгирьов.

За його словами, йдеться, вочевидь, не лише про варіант деокупації півдня, починаючи з Запорізької області — суходолом, а й про складніший варіант — із форсуванням природної водної перешкоди.

Варто зазначити, додав військовий експерт, що російські соцмережі вже відкрито заявляють про те, що очікують нових десантних операцій ЗСУ в районі Кінбурнської коси та Нової Каховки.

Відповідно, пояснює Снєгирьов, ворог намагається укріпитись на півдні Херсонщини шляхом зведення фортифікаційних споруд і перекидання резервів. Разом з тим, агресор веде хаотичні обстріли правобережжя Дніпра.

Що відбувається на Херсонщині

У населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти забороняють школярам навчатися за українською програмою. Тим часом у Скадовському районі в дитячих садках росіяни розгорнули польові госпіталі.

Ворог регулярно обстрілює Херсонщину. За останні дві доби Нацполіція відкрила 46 кримінальних справ за фактами військових злочинів російських окупантів на території Херсонської області. Йдеться як про обстріли, так і про грабіж місцевих жителів.

За словами полковника ЗСУ Петра Черника, українським Силам оборони для початку успішного наступу необхідно мати в наявності три види озброєнь. Це стосується накопичення достатнього ресурсу в артилерійських системах, бронетехніці й авіації.