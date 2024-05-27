Удари Росії по Запоріжській області 26 травня - що відомо

Наслідки удару по Запорізькій області. Фото: Іван Федоров

Російські окупанти протягом минулої доби, 26 травня, здійснили 412 ударів по Запорізькій області. Загарбники обстріляли вісім населених пунктів.

Про це у понеділок, 27 травня, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За словами Федорова, російські війська вдарили по обласному пункту ракетою.

Крім того, вони завдали авіаційних ударів по Новоандріївці та Левадному.

"166 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 17 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку", — повідомив Федоров.

Також окупанти здійснили 226 артилерійських обстрілів по територіях Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та П’ятихаток.

Щодо руйнувань, то відомо про один пошкоджений будинок.

Нагадаємо, 26 травня, російські окупанти завдали удару по селищу Богуславка Харківської області. Унаслідок цього обстрілу загинула 72-річна жінка. Ще двоє людей отримали поранення. Серед постраждалих дев'ятирічний хлопчик.

Також ми писали, що нардеп Муса Магомедов повідомив про удар росіян по аеропорту в Запоріжжі. Підтвердження інформації щодо цього обстрілу від місцевої влади поки що немає.