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Росіяни вдарили по аеропорту в Запоріжжі, — нардеп

26 травня 2024 20:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни вдарили по аеропорту в Запоріжжі, — нардеп
Напівзруйнована будівля аеропорту у Запоріжжі. Фото: Политика страны
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Запоріжжі росіяни завдали удару по аеропорту. Міська влада ніяк цю інформацію не коментує.

Інформацію про влучання поширив народний депутат Муса Магомедов.

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Повідомлення про влучання по аеропорту в Запоріжжі

Удар по аеропорту в Запоріжжі

Магомедов заявив, що російські загарбники нібіто завдали удар по аеропорту в Запоріжжі. Натомість місцева влада ніяк цю заяву не коментує.

Місцеві пабліки раніше повідомляли про приліт по місту сьогодні вдень, але куди саме вдалося поцілити загарбникам, нема.

Раніше ми також писали, що у Запоріжжі було чути вибух. Наразі причини і наслідки з'ясовуються.

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 травня 2024 року російські окупанти вчергове атакували Україну. Загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА.

війна
аеропорти
Запоріжжя
Україна
обстріли
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