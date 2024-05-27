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Оккупанты 412 раз атаковали Запорожскую область за сутки — что известно о последствиях

27 мая 2024 08:11
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Удары России по Запорожской области 26 мая – что известно
Последствия удара по Запорожской области. Фото: Иван Федоров
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 26 мая, нанесли 412 ударов по Запорожской области. Захватчики обстреляли восемь населенных пунктов.

Об этом в понедельник, 27 мая, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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По словам Федорова, российские войска ударили по областному пункту ракетой.

Кроме того, они нанесли авиационные удары по Новоандреевке и Левадному.

"166 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 17 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку", — сообщил Федоров.

Также оккупанты совершили 226 артиллерийских обстрелов по территориям Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Пятихаток.

Что касается разрушений, то известно об одном поврежденном доме.

Напомним, 26 мая, российские оккупанты нанесли удар по поселку Богуславка Харьковской области. В результате этого обстрела погибла 72-летняя женщина. Еще два человека получили ранения. Среди пострадавших девятилетний мальчик.

Также мы писали, что нардеп Муса Магомедов сообщил об ударе россиян по аэропорту в Запорожье. Подтверждения информации об этом обстреле от местных властей пока нет.

Запорожская область
оккупанты
Иван Федоров
война в Украине
атака
ракетный удар

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