Окупанти 86 разів обстріляли Херсонську область: є загиблі та поранені

Російські окупанти

Минулої доби, 28 лютого, російські війська, що знаходяться на окупованих територіях Херсонщини, продовжують обстрілювати мирних жителів. Вони використовували різне озброєння, включаючи РСЗВ, міномети, артилерію, танки, БПЛА та авіацію, щоб обстріляти житлові райони.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Обстріл Херсонщини

У повідомленні йдеться, що Херсона було обстріляно російськими військами 9 разів, а Херсонську область 86 разів. Снаряди потрапили у житлові квартали та територію державного підприємства.

Внаслідок агресії росіян у Херсонській області за останню добу загинули п'ятеро людей, а ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що за добу 27 лютого окупанти 119 разів обстріляли правобережну Херсонщину, це антирекорд за кількістю ворожих ударів на добу. Серед цивільних є поранені, люди налякані.

Окупанти б'ють по житлових будинках та приватному секторі. Це хаотичні удари, спрямовані на залякування місцевого населення.