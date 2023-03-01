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Оккупанты 86 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и раненые

1 марта 2023 08:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российские оккупанты
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За прошедшие сутки, 28 февраля, российские войска, находящиеся на оккупированных территориях Херсонщины, продолжают обстреливать мирных жителей. Они использовали различное вооружение, включая РСЗО, минометы, артиллерию, танки, БПЛА и авиацию, чтобы обстрелять жилые районы.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

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В сообщении говорится, что Херсон был обстрелян российскими войсками 9 раз, а Херсонскую область 86 раз. Снаряды попали в жилые кварталы и территорию государственного предприятия. 

В результате агрессии россиян в Херсонской области за последние сутки погибли пять человек, а еще семеро получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, что за сутки 27 февраля оккупанты 119 раз обстреляли правобережную Херсонщину, это антирекорд по количеству вражеских ударов в сутки. Среди гражданских есть раненые, люди напуганы.

Оккупанты бьют по жилым домам и частному сектору. Это хаотические удары, направленные на запугивание местного населения.

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