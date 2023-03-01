Оккупанты 86 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты

За прошедшие сутки, 28 февраля, российские войска, находящиеся на оккупированных территориях Херсонщины, продолжают обстреливать мирных жителей. Они использовали различное вооружение, включая РСЗО, минометы, артиллерию, танки, БПЛА и авиацию, чтобы обстрелять жилые районы.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Обстрел Херсонщины

В сообщении говорится, что Херсон был обстрелян российскими войсками 9 раз, а Херсонскую область 86 раз. Снаряды попали в жилые кварталы и территорию государственного предприятия.

В результате агрессии россиян в Херсонской области за последние сутки погибли пять человек, а еще семеро получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, что за сутки 27 февраля оккупанты 119 раз обстреляли правобережную Херсонщину, это антирекорд по количеству вражеских ударов в сутки. Среди гражданских есть раненые, люди напуганы.

Оккупанты бьют по жилым домам и частному сектору. Это хаотические удары, направленные на запугивание местного населения.