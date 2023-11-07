Окупанти активно перекидають військову техніку до Бердянська, — Андрющенко

Російські окупанти у Запорізькій області. Фото: росЗМІ

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що було помічено значне посилення постачання озброєнь російськими окупантами у напрямку Бердянська та Запорізької області. Раніше у пріоритеті була Донецька область.

Про це Андрющенко повідомив в ефірі телемарафону.

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Андрющенко повідомив, що спостерігається посилений рух техніки у напрямку Бердянська та території Запорізької області. При цьому раніше основну увагу було приділено півночі Донецької області.

"Ми бачимо, що це пов'язано з подіями навколо Вугледара, Авдіївки, Мар'янки. Тепер активізація спостерігається саме в районі Бердянська", — пояснив Андрющенко.

Він також зазначив, що наразі важливо зафіксувати місця, через які російська армія перевозить танки та інше військове обладнання.

Нагадаємо, що армія Росії після удару ATACMS по бердянському аеродрому перекинула штурмові вертольоти Ка-52 "Алігатор" та військово-транспортні Мі-8 до російського Таганрогу. Там знаходиться авіаремонтна майстерня.