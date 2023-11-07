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Оккупанты активно перебрасывают военную технику в Бердянск, — Андрющенко

7 ноября 2023 17:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты активно перебрасывают военную технику в Бердянск, — Андрющенко
Российские оккупанты в Запорожской области. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что было замечено значительное усиление поставок вооружений российскими оккупантами в направлении Бердянска и Запорожской области. Ранее в приоритете была Донецкая область.

Об этом Андрющенко сообщил в эфире телемарафона.

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Оккупанты перебрасывают военную технику в Бердянск

Андрющенко сообщил, что наблюдается усиленное движение техники в направлении Бердянска и территории Запорожской области. При этом ранее основное внимание было уделено северу Донецкой области.

"Мы видим, что это связано с событиями вокруг Угледара, Авдеевки, Марьянки. Теперь же активизация наблюдается именно в районе Бердянска", — объяснил Андрющенко.

Он также отметил, что теперь важно зафиксировать места, через которые российская армия перевозит танки и другое военное оборудование.

Напомним, что армия России после удара ATACMS по бердянскому аэродрому перебросила штурмовые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и военно-транспортные Ми-8 в российский Таганрог. Там находится авиаремонтная мастерская.

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