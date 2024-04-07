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Окупанти активно застосовують хімічну зброю на фронті — що кажуть бійці ЗСУ

7 квітня 2024 13:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти активно застосовують хімічну зброю на фронті — що кажуть бійці ЗСУ
Люди в захисних костюмах. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти все частіше застосовують хімічну зброю на фронті проти українських військових. В основному ворог скидає сльозогінний газ з невеликих безпілотників.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Хімічна зброя окупантів

Використання газу, який відомий як CS, зазвичай застосується спецназом. Він заборонений під час війни відповідно до Конвенції про хімічну зброю.

Командир української розвідгрупи, яка дислокується поблизу прифронтового міста Часів Яр у Донецькій області, Ігор розповів, що майже на кожну позицію кидали по одній-дві газові гранати за день.

"Єдиним способом для них успішно атакувати нас був газ", — зазначив він.

Навіть якщо газові атаки не є смертельними і не виводять з ладу відразу, вони зазвичай викликають паніку.

"Їхній перший інстинкт — забиратися геть", — каже Ігор.

Потім на бійців ЗСУ можуть напасти із застосуванням більш звичайної зброї.

Двоє інших українських солдатів розповіли про подібний досвід.

Командир піхотної частини, дислокованої в Роботиному Запорізької області, Михайло наголосив, що протигази врятували не одне життя.

Він наголосив, що тепер його солдати повинні постійно носити маски з собою.

Старший лейтенант, підрозділ якого дислокується поблизу Лимана Донецької області, Слава розповів, що деякі українські підрозділи в його районі зазнають майже щоденних газових атак.

Перевірка російської зброї

Одну з гранат CS надала для перевірки американський бойовий медик і кваліфікована медсестра, яка служить в українській армії, Ребека Маціоровскі.

Її регулярно викликають для надання медичної допомоги українським солдатам у трьох бригадах, з якими вона працює в Донецькій області, після хімічних атак, які вона описує як систематичні.

Гранату вдалося знайти бійцям 53-ї механізованої бригади.

"Мої хлопці дістали її під вогнем, тому що ніхто не вірив, що на них атакують із застосуванням хімічної зброї", — сказала Маціоровскі.

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Граната CS. Фото: The Telegraph

Експерт з хімічної зброї та колишній керівник лабораторії Організації із заборони хімічної зброї Марк-Майкл Блюм підтвердив, що знайдений боєприпас був газовою гранатою K-51, яка зазвичай сповнена сльозогінним газом.

Маціоровскі розповіла, що минулого року вона була присутня на одному інциденті, спричиненому, як вона підозрювала, ціаністим воднем — смертельним безбарвним газом, що використовувався Заходом як хімічна зброя у Першій світовій війні.

За її словами, російський безпілотник скинув на військових у Донецькій області два боєприпаси з невідомим газом, який мав аромат подрібненого мигдалю. Внаслідок цього двоє людей загинули, а 12 потребували медичної допомоги.

Також надходили повідомлення про використання хлору та хлорпікрину — речовини, яка зазвичай використовується як пестицид і використовувалася німцями як хімічна зброя під час Першої світової війни.

Офіційно українські військові стверджують, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 626 газових атак.

Нагадаємо, українські військові стикаються зі зростаючою загрозою з боку російських сил, які вдвічі збільшили застосування хімічної зброї. За останній місяць кількість атак з використанням хімічних речовин з дронів майже подвоїлася.

Також нещодавно російські окупанти здійснили наймасовішу спробу прорвати лінію оборони під Авдіївкою Донецької області. Однак ворога зупинили бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. 

війна
ЗСУ
Україна
хімічна зброя
окупанти

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