Росіяни здійснили наймасовішу спробу прорвати оборону під Авдіївкою

Українські бійці стримують наступ ворога. Фото: ЗСУ

Нещодавно російські окупанти здійснили наймасовішу спробу прорвати лінію оборони під Авдіївкою Донецької області. Однак ворога зупинили бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України в Facebook у суботу, 6 квітня.

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Так, тільки за 6 квітня десантники відбили 11 атак російських загарбників. Загалом останні дні на цьому напрямку йшли важкі бої, в яких захисники взяли гору попри перевагу ворога в особовому складі.

"Впродовж крайніх кількох днів відбулася, мабуть, наймасовіша спроба прорвати оборону на конкретній ділянці фронту. Для прориву нашої оборони використовували танки, зокрема, найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти", — зазначили в Генштабі.

Однак десантники потужно відбили атаку росіян, таким чином, "масштабний наступ перетворився на "операцію" з утилізації сучасної російської техніки".

Успіхи 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади на Авдіївському напрямку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що військові 3-ї ОШБр ЗСУ показали епічні кадри нічних боїв поблизу Авдіївки на Донеччині. Ворожа піхота намагалася обійти позиції українських військовослужбовців, аби атакувати з тилу, однак наші бійці виявилися розумнішими.

Також ми повідомляли, що нещодавно українські військові, ймовірно, відбили російську батальйонну механізовану атаку під Авдіївкою Донецької області. Окупанти направили 36 танків і 12 БМП на штурм у районі села Тоненьке, але натрапили на потужну відсіч.