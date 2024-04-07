Оккупанты активно применяют химическое оружие на фронте — что говорят бойцы ВСУ

Люди в защитных костюмах. Фото: росСМИ

Российские оккупанты все чаще применяют химическое оружие на фронте против украинских военных. В основном враг сбрасывает слезоточивый газ с небольших беспилотников.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Химическое оружие оккупантов

Использование газа, известного как CS, обычно применяется спецназом. Он запрещен во время войны в соответствии с Конвенцией о химическом оружии.

Командир украинской разведгруппы, которая дислоцируется у прифронтового города Часов Яр в Донецкой области, Игорь рассказал, что почти на каждую позицию бросали по одной-две газовые гранаты за день.

"Единственным способом для них успешно атаковать нас был газ", — отметил он.

Даже если газовые атаки не смертельны и не выводят из строя сразу, они обычно вызывают панику.

"Их первый инстинкт — убираться прочь", — говорит Игорь.

Затем на бойцов ВСУ могут напасть с применением более обыкновенного оружия.

Два других украинских солдата рассказали о подобном опыте.

Командир пехотной части, дислоцированной в Работино Запорожской области, Михаил подчеркнул, что противогазы спасли не одну жизнь.

Он подчеркнул, что теперь его солдаты должны постоянно носить маски с собой.

Старший лейтенант, подразделение которого дислоцируется вблизи Лимана Донецкой области, Слава рассказал, что некоторые украинские подразделения в его районе подвергаются почти ежедневным газовым атакам.

Проверка российского оружия

Одну из гранат CS предоставила для проверки американский боевой медик и квалифицированная медсестра, служащая в украинской армии, Ребекка Мациоровский.

Ее регулярно вызывают для оказания медицинской помощи украинским солдатам в трех бригадах, с которыми она работает в Донецкой области после химических атак, которые она описывает как систематические.

Гранату удалось найти бойцам 53-й механизированной бригады.

"Мои ребята достали ее под огнем, потому что никто не верил, что на них атакуют с применением химического оружия", — сказала Мациоровски.

Граната CS. Фото: The Telegraph

Эксперт по химическому оружию и бывший руководитель лаборатории Организации по запрещению химического оружия Марк-Майкл Блюм подтвердил, что найденный боеприпас был газовой гранатой K-51, обычно наполненной слезоточивым газом.

Мациоровски рассказала, что в прошлом году она присутствовала на одном инциденте, вызванном, как она подозревала, цианистым водородом — смертельным бесцветным газом, который использовался Западом как химическое оружие в Первой мировой войне.

По ее словам, российский беспилотник сбросил на военных в Донецкой области два боеприпаса с неизвестным газом, у которого был аромат измельченного миндаля. В результате этого два человека погибли, а 12 нуждались в медицинской помощи.

Также поступали сообщения об использовании хлора и хлорпикрина — вещества, обычно используемого в качестве пестицида и используемого немцами как химическое оружие во время Первой мировой войны.

Официально украинские военные утверждают, что с начала полномасштабного вторжения российские войска совершили 626 газовых атак.

Напомним, украинские военные сталкиваются с растущей угрозой со стороны российских сил, которые вдвое увеличили применение химического оружия. За последний месяц количество атак с использованием химических веществ из дронов почти удвоилось.

Также недавно российские оккупанты предприняли самую массовую попытку прорвать линию обороны под Авдеевкой Донецкой области. Однако врага остановили бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.