Оккупанты активно применяют химическое оружие на фронте — что говорят бойцы ВСУ
Российские оккупанты все чаще применяют химическое оружие на фронте против украинских военных. В основном враг сбрасывает слезоточивый газ с небольших беспилотников.
Об этом сообщает The Telegraph.
Химическое оружие оккупантов
Использование газа, известного как CS, обычно применяется спецназом. Он запрещен во время войны в соответствии с Конвенцией о химическом оружии.
Командир украинской разведгруппы, которая дислоцируется у прифронтового города Часов Яр в Донецкой области, Игорь рассказал, что почти на каждую позицию бросали по одной-две газовые гранаты за день.
"Единственным способом для них успешно атаковать нас был газ", — отметил он.
Даже если газовые атаки не смертельны и не выводят из строя сразу, они обычно вызывают панику.
"Их первый инстинкт — убираться прочь", — говорит Игорь.
Затем на бойцов ВСУ могут напасть с применением более обыкновенного оружия.
Два других украинских солдата рассказали о подобном опыте.
Командир пехотной части, дислоцированной в Работино Запорожской области, Михаил подчеркнул, что противогазы спасли не одну жизнь.
Он подчеркнул, что теперь его солдаты должны постоянно носить маски с собой.
Старший лейтенант, подразделение которого дислоцируется вблизи Лимана Донецкой области, Слава рассказал, что некоторые украинские подразделения в его районе подвергаются почти ежедневным газовым атакам.
Проверка российского оружия
Одну из гранат CS предоставила для проверки американский боевой медик и квалифицированная медсестра, служащая в украинской армии, Ребекка Мациоровский.
Ее регулярно вызывают для оказания медицинской помощи украинским солдатам в трех бригадах, с которыми она работает в Донецкой области после химических атак, которые она описывает как систематические.
Гранату удалось найти бойцам 53-й механизированной бригады.
"Мои ребята достали ее под огнем, потому что никто не верил, что на них атакуют с применением химического оружия", — сказала Мациоровски.
Эксперт по химическому оружию и бывший руководитель лаборатории Организации по запрещению химического оружия Марк-Майкл Блюм подтвердил, что найденный боеприпас был газовой гранатой K-51, обычно наполненной слезоточивым газом.
Мациоровски рассказала, что в прошлом году она присутствовала на одном инциденте, вызванном, как она подозревала, цианистым водородом — смертельным бесцветным газом, который использовался Западом как химическое оружие в Первой мировой войне.
По ее словам, российский беспилотник сбросил на военных в Донецкой области два боеприпаса с неизвестным газом, у которого был аромат измельченного миндаля. В результате этого два человека погибли, а 12 нуждались в медицинской помощи.
Также поступали сообщения об использовании хлора и хлорпикрина — вещества, обычно используемого в качестве пестицида и используемого немцами как химическое оружие во время Первой мировой войны.
Официально украинские военные утверждают, что с начала полномасштабного вторжения российские войска совершили 626 газовых атак.
Напомним, украинские военные сталкиваются с растущей угрозой со стороны российских сил, которые вдвое увеличили применение химического оружия. За последний месяц количество атак с использованием химических веществ из дронов почти удвоилось.
Также недавно российские оккупанты предприняли самую массовую попытку прорвать линию обороны под Авдеевкой Донецкой области. Однако врага остановили бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
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