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Окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці

1 листопада 2023 07:42
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Окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці
Рятувальники ліквідують пожежу внаслідок обстрілу Кременчука. Фото: t.me/poltavskaOVA
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Цієї ночі окупанти неодноразово атакували Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці, на щастя, без постраждалих.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

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"Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години. На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, на місці влучання виникла сильна пожежа, однак рятувальники вже ліквідували її. 

"Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці", — додав Пронін. 

Він також зазначив, що частину ворожих безпілотників все ж вдалося "приземлити" нашим оборонцям.

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Нагадаємо, 31 жовтня у Херсоні російські окупанти здійснили обстріл автобази, внаслідок чого двоє співробітників отримали поранення. Незабаром голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав наслідки російського обстрілу.

Також російські війська атакували маршрутне таксі у Херсоні у понеділок, 30 жовтня. Внаслідок обстрілу не менше чотирьох осіб отримали поранення.

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